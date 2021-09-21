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Taliban, Kabil havalimanının yakında uluslararası uçuşlara açılacağını duyurdu - Son Dakika

Taliban, Kabil havalimanının yakında uluslararası uçuşlara açılacağını duyurdu

21.09.2021 12:51
Taliban, Kabil havalimanının yakında uluslararası uçuşlara açılacağını duyurdu, System.String[]

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil havalimanındaki teknik çalışmaların sonuna gelindiğini, kısa süre sonra uluslararası uçuşlara açılacağını belirtti.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil havalimanındaki teknik çalışmaların sonuna gelindiğini, kısa süre sonra uluslararası uçuşlara açılacağını belirtti.

Mücahid, Kabil'de düzenlediği basın toplantısında ülkedeki son gelişmelerle ilgili soruları yanıtladı.

AA muhabirinin, Kabil havalimanında uluslararası uçuşların resmen ne zaman başlayacağına ilişkin sorusu üzerine Mücahid, "Havaalanının faaliyete geçmesi için gerekli tüm işler yapıldı. İç hatlarda uçuşlar yapılıyor. Sadece uluslararası uçuşlar başlamadı. Bunun sebebi (ABD tarafından) merkezi radarın tahrip edilmesidir. Bu radarın tamir işinde sona gelindi. Tamiratın bitmesiyle uluslararası uçuşlar yakın bir zamanda başlayacak." ifadelerini kullandı.

Mücahid, "Eğer ülke dışında bloke edilen veya yardım sözü verilen paraların gecikmesi veya gelmemesi durumunda bir planınız var mı?" sorusunu ise "Devleti idare edebilmek için ihtiyacımız olan miktarı karşılamak için çabalarımız sürüyor. Ülke genelinde devletin gelirlerini toplamak için çalışıyoruz. Ticaret ve gümrük gelirlerinden elde edilebilecek önemli bir miktar var. Öncelikle bu paraları elde edebilirsek kısa süreli ihtiyacımız olanı karşılayabiliriz. Bu durum böyle devam etmeyecektir." şeklinde cevapladı.

"Milletin milyonlarca parasını çaldılar"

Ülkedeki ekonomik krize ilişkin soru üzerine Mücahid, şunları söyledi:

"Ülkedeki ekonomik durumun farkındayız. Birincisi; bizden önceki yönetiminde bazı kişiler helikopterlerle milletin milyonlarca parasını çaldılar. İkincisi; bizim paralarımız dünya bankalarında dondurulmuştur. Üçüncü de yönetime geldiğimiz kısa süre içerisinde devletin gelirlerini toplayamadık. Bugünden sonra Ticaret Bakanı da görevine başlıyor. Bu durum devam etmeyecektir."

Mücahid, diğer ülkeler tarafından tanınmayla ilgili adımlar attıklarını dile getirerek, "Dünyanın bizi tanıması için hükümeti açıklama gibi üzerimize düşen işleri yaptık fakat dünyanın başka talepleri de var bunları diplomatik kanallarla çözmeye çalışıyoruz. Katar, İran, Pakistan ve diğer ülkeler tanıma için hükümete tavsiyelerde bulundular, ancak bu içişlerimize karışma boyutunda değildir." açıklamasında bulundu.

"DEAŞ, Afganistan'da güçlü değildir"

DEAŞ terör örgütünün son günlerde düzenlediği saldırılara değinen Mücahid, "Yapılan saldırı, hedef gözetmeksizin yapılan bir saldırıydı. Biz bu saldırıyı kınıyoruz. DEAŞ'ın Afganistan'daki varlığı Irak'ta olduğu kadar güçlü değildir. DEAŞ, halk içinde yoktur. Sadece bazı kişiler zihniyet bakımından sempati beslemektedirler. Gelecekte bizim güçlerimiz bu örgüte hareket imkanı sağlamayacaktır." dedi.

Mücahid, El Kaide'yle ilgili yapılanların sadece propagandadan ibaret olduğunu savunarak, "Biz bu konuda dünyaya taahhüt verdik, sözümüzün arkasındayız çünkü bu bizim halkımızın da işine yaramaktadır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin geride bıraktığı uçaklar hakkındaki soruyu Mücahid, "ABD hem sivil hem de askeri uçakları tahrip etti. Önceliğimiz sivil uçakların tamir edilmesidir. Sonra askeri uçakları da tamir edeceğiz. Eğer biz yönetimde olmaya devam edersek bundan emin olun ki gelecekte güçlü bir hava filosuna sahip olacağız." şeklinde cevapladı.

Mücahid, kızların 6'ncı sınıftan sonra üst sınıflarda okumasıyla ilgili olarak, "Milli Eğitim Bakanlığı bunlara bir çözüm üretmeye çalışıyor. Bu konuda şeriatın kuralları vardır ve biz bu meseleyi şeriata uygun bir şekilde çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

"Çin 3 milyon doz aşı gönderecek"

Çin hükümetinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aşı yardımı yapma sözü verdiğini söyleyen Mücahid, "Çin hükümetine desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Afganistan, yeni savaştan çıkmış bir ülke olarak, dünyanın yardımlarına özellikle komşu ülkelerin yardımlarına ihtiyaç duymaktadır. Umarım Çin verdiği sözleri yerine getirir. Çin'in bize göndereceği 3 milyon doz Kovid-19 aşısını ülkemizde tatbik edeceğiz." diye konuştu.

Mücahid, hükümetin yemin töreninin iptal edildiğini belirterek, "Yönetimimiz vakit kaybetmemek için yemin törenini iptal etti. Bu kararı, vakit değerli olduğu için almak durumunda kaldık." şeklinde değerlendirdi.

Zabihullah Mücahid, Togo Cumhuriyeti, Taliban, Kabil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taliban, Kabil havalimanının yakında uluslararası uçuşlara açılacağını duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taliban, Kabil havalimanının yakında uluslararası uçuşlara açılacağını duyurdu - Son Dakika
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