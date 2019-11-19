Son Dakika Haberleri: Taliban kaçırdığı iki öğretim üyesini serbest bıraktı, esir takası tamamlandı
Son Dakika Dünya Taliban kaçırdığı iki öğretim üyesini serbest bıraktı, esir takası tamamlandı - Son Dakika Dünya

Taliban kaçırdığı iki öğretim üyesini serbest bıraktı, esir takası tamamlandı

6 saat önce

Afganistan'daki Taliban güçleri, 2016 Ağustos'unda kaçırdıkları Amerikan vatandaşı Kevin King ile Avustralyalı Timothy Weekes'i takas anlaşması gereğince serbest bırakt

Taliban kaçırdığı iki öğretim üyesini serbest bıraktı, esir takası tamamlandı, System.String[]

Afganistan'daki Taliban güçleri, 2016 Ağustos'unda kaçırdıkları Amerikan vatandaşı Kevin King ile Avustralyalı Timothy Weekes'i serbest bıraktı. Kabil'deki Amerikan Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan yabancıların serbest kalmasıyla Afgan hükümetiyle Taliban güçleri arasındaki takas işlemi tamamlandı.


Afgan güçleri, takas çerçevesinde geçtiğimiz hafta iki Taliban mensubu ve Hakkani hareketinin üst düzey ismi olan Anas Hakkani'yi serbest bırakmıştı. Takas, bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) desteklediği Afgan hükümetini "kukla" rejimi olarak tanımlayan Taliban ile doğrudan temas kurulması açısından önem taşıyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:34 
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