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Taliban yönetimi Su ve Enerji Bakan Yardımcısı Vekili Ömer: "Gelin, ülkemizde yatırım yapın" - Son Dakika

Taliban yönetimi Su ve Enerji Bakan Yardımcısı Vekili Ömer: "Gelin, ülkemizde yatırım yapın"

07.12.2021 14:58
Taliban yönetimi Su ve Enerji Bakan Yardımcısı Vekili Ömer: "Gelin, ülkemizde yatırım yapın"

Afganistan'da Taliban yönetimi Su ve Enerji Bakan Yardımcısı Vekili Muciburrahman Ömer, başta Türk yatırımcılar olmak üzere, dünyanın her yerindeki yatırımcılara "Gelin, ülkemizde yatırım yapın" çağrısında bulundu.

Afganistan'da Taliban yönetimi Su ve Enerji Bakan Yardımcısı Vekili Muciburrahman Ömer, başta Türk yatırımcılar olmak üzere, dünyanın her yerindeki yatırımcılara "Gelin, ülkemizde yatırım yapın" çağrısında bulundu.

Ülkenin güneyindeki Helmand vilayetine bağlı Kajeki ilçesinde bir Türk şirketi tarafından yapımı devam eden Kajeki Hidroelektrik Santrali'ni ziyaret eden Ömer, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türk firmasının Kajeki santralindeki çalışmalarından övgüyle söz eden Ömer, "Türk şirketi, Kajeki'de kaliteli bir çalışma ortaya koymuştur. Biz bu şirketin çalışmalarına değer verdiğimiz için Kabil'den buraya geldik ve incelemelerde bulunuyoruz." dedi.

Taliban yönetiminin, altyapı çalışmalarına önem verdiğini dile getiren Ömer, uluslararası alanda yatırımlar yapan iş insanlarına seslenerek "Biz başta Türk yatırımcılar olmak üzere, dünyanın her yerindeki yatırımcılara 'Gelin, ülkemizde yatırım yapın' çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

"Burada Türk müteahhitleri temsil ediyoruz"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Afganistan İş Konseyi Başkanı Süleyman Ciliv, Afganistan'da Türk müteahhitleri temsil etme bilinciyle şirketinin faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Ciliv, "Kajeki Barajı, 1953 yılında ABD tarafından yapıldı. 1975 yılında 33 megavat hidroelektrik santrali yapıldı. Biz bunu 2016 yılında 51 megavata çıkarttık. 2020 yılında 100 megavatlık ikinci bir santralin yapımına başladık." dedi.

Yaklaşık 3 ay sonra yeni santralin 33 megavatlık ilk ünitesinden elektrik vermeyi planladıklarını belirten Ciliv, "Kandahar ve Helmand vilayetlerindeki 3 milyon kişiye elektrik sağlayacağız. Onun mutluluğunu yaşıyoruz. Afganistan'a büyük katkısı olacak." ifadelerini kullandı.

Taliban yönetimi Su ve Enerji Bakan Yardımcısı Vekili Ömer'in ziyaretine ilişkin de Ciliv, şunları söyledi:

"Bugün enerji bakan yardımcısı vekili geldi. Sahayı gezdirdik. Kendisi çok mutlu bir şekilde ayrıldı. Bize teşekkürlerini iletti ve her türlü yardımı yapacağı sözünü verdi. Bu da bizi mutlu etti. Burada Türk müteahhitleri temsil ediyoruz. Bunun için de işimizi en kaliteli şekilde yapmaya özen gösteriyoruz. Eminim ki arkamızdan buraya birçok Türk müteahhit gelecek, burada kapıyı açıyoruz ve kendilerini buraya bekliyoruz."

"Elektrik, Afgan halkının refahını yükseltmek için önemli bir unsur"

Şirketin Afganistan ülke direktörü Burak Ünsal ise Afgan halkının refahını yükseltmek için çaba gösterdiklerini belirtti.

Ünsal, "1975 yılında inşa edilmiş 50 megavatlık santralin yanında 100 megavatlık enerji santralinin inşaatı bitmiş durumda. Elektrik ve elektromekanik ekipman montajı devam ediyor. Mart ayında tüm işleri bitirip santrali devreye almayı ve elektrik vermeyi planlıyoruz." dedi.

Afganistan halkının refahını yükseltmek için üstün gayretle 2 senedir bu proje üzerinde çalıştıklarını dile getiren Ünsal, hidroelektrik santralinde en son teknolojiye sahip ekipmanlar kullanıldığını belirterek "İnşaatın kalitesi en üst seviyede. Afgan halkının yaşadığı zorlukları ve sıkıntıları görüyoruz. Elektrik Afgan halkının refahını yükseltmek için çok önemli bir unsur. Bu santrali bitirdiğimizde Helmand ve Kandahar vilayetlerinin elektrik sorunu çözülmüş olacak." ifadelerini kullandı.

Kajeki Hidroelektrik Santrali inşaatında yaklaşık 8 aydan bu yana çalışan şalt sahası şantiye şefi Batuhan Biçer de 15 Ağustos'ta Taliban'ın yönetime geçmesinin çalışmalarını aksatmadığını söyledi.

Biçer, "220 kilovoltluk şalt sahasında mekanik olarak çalışmalara 5-6 Ağustos'ta başladık. Yönetim el değiştirmesine rağmen o günden bugüne çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mekanik ve ekipman çalışmalarımızı tamamladık. Kablolama işlemi yapıyoruz. Türk ve yerel personelle çalışmalarımız devam ediyor. Bir sıkıntı da yaşamıyoruz." dedi.

Kajeki ilçesi Kabil'den yaklaşık 700 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Togo Cumhuriyeti, Taliban, Yatırım, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taliban yönetimi Su ve Enerji Bakan Yardımcısı Vekili Ömer: 'Gelin, ülkemizde yatırım yapın' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taliban yönetimi Su ve Enerji Bakan Yardımcısı Vekili Ömer: "Gelin, ülkemizde yatırım yapın" - Son Dakika
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