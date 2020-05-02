Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışması kapsamında "Sanat Cepte" Instagram hesabından canlı yayımlanan program serisinin bugünkü konuğu balet ve koreograf Tan Sağtürk oldu.

Sağtürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sürecinde farklı alanlardan sanatçıları sanatseverlerle buluşturan yayında, Devlet Opera ve Balesi Koordinatörü tenor Oğuz Sırmalı'nın sorularını yanıtladı.

Sanat hayatına nasıl başladığını ve bu alandaki çalışmalarını anlatan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi'nde çalışırken, sahnesi olmayan Diyarbakır, Mardin ve Kahramanmaraş gibi şehirlerde okullar kurmak üzerine çalıştıklarını söyledi.

Sağtürk, tanınmanın ve sevilmenin kendisini düşündürdüğünü belirterek, "Bu nasıl oluyor? Bu sorunun ardında aslında müthiş bir çalışma ve emek var. Yıllarca o şehirlere gidip ev aldım. Okulları, kendi ismimizi devre dışı bırakıp Diyarbakır Sanat Merkezi, Kayseri Sanat Merkezi olarak tuttuk. Çünkü öbür türlü birtakım beklentilere dönüşebilir. Sanatçı olarak orada tecrübelerimizi paylaşabileceğimiz bir zemin oluşturabilmemiz ve o şehrin okulu haline dönüştürebilmemiz çok değerliydi." diye konuştu.

Gerçekleştirilen kurs programlarının önemini vurgulayan Sağtürk, "Asıl yeteneği öyle keşfediyoruz. Daha fazla alttan tarama yapabiliyorsunuz. Konservatuvarları besleyebiliyorsunuz. Bunları bu şekilde yaptık ve Türkiye'de ciddi anlamda sayamayacağım kadar çok okul açtık." dedi.

"Bu süreçten ders çıkarmamız gerekiyor"

Tan Sağtürk, vizyoner, yeniliğe açık ve bütünleyici olarak nitelendirdiği Devlet Opera ve Balesi'nin Türkiye'nin opera ve bale zemini adına çok büyük bir şans olduğunu dile getirdi.

Bu çalışmaların içerisinde bulunmaktan gurur duyduğunun altını çizen Sağtürk, "Tabii bir de formda tutuyor beni. 50 yaşında tekrar o hareketleri yapmaya çalış. Şimdi genç meslektaşlarıma doğru bir örnek olmalıyım. Kendinizi bırakmazsanız 50 yaşında bile karakter rollerinin dışında bu aktif rollerde de var olabilirsiniz. Bu benim için bir mücadele oldu ve Troya'da 'Hektor' rolüyle Murat'ın (Karahan) kardeşi olarak kendimi sahnede buldum." ifadelerini kullandı.

Sağtürk, son olarak programı izleyenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Artık koreograf kadrosuyla İstanbul Devlet Opera ve Balesi'ndeyim. Bütün Devlet Opera ve Balelerimizde çok değerli sanatçılar ve koreograflar, operacılar var. Ben bugüne kadar yapılmış işlere gururla ve iftiharla baktım. Omuz omuza çok güzel işler yapılacağı inancını taşıyorum. Özellikle bu pandemi sonrası bizim duygularımızla birbirimize daha sevgi dolu olacağımıza inanıyorum. Çünkü artık öyle olması gerekiyor. Bizim ders çıkarmamız gerekiyor bu süreçten. Sanatımız çok daha ilerilere gidecek."

Uygulamada müzikten tiyatroya her sanat var

"Sanat Cepte" uygulamasının Instagram hesabı "instagram.com/sanatcepte" adresinden canlı yayımlanan programlarda sanatçılar, 15-20 dakikalık performanslar sahneliyor.

Pazar günleri hariç her gün saat 11.00 ve 16.00'da oyuncu ve sanatçılarla gerçekleştirilen yayınlara Kültür ve Turizm Bakanlığının YouTube kanalından da erişilebiliyor.

Uygulama ile tiyatro, opera, bale ve müzik alanlarında önemli çalışmalara imza atan sanatçıların canlı performanslarının yanı sıra çocuklara canlı bale eğitimleri de veriliyor.