Tanesi 400 lira olan altınlı sabun, 4 ülkeye ihraç ediliyor - Son Dakika

Tanesi 400 lira olan altınlı sabun, 4 ülkeye ihraç ediliyor

28.11.2020 09:39
Tanesi 400 lira olan altınlı sabun, 4 ülkeye ihraç ediliyor, System.String[]

YALOVA'da Ethem Erten (60), içerisinde 24 ayar granül altın bulunan sabun üretmeye başladı.

YALOVA'da Ethem Erten (60), içerisinde 24 ayar granül altın bulunan sabun üretmeye başladı. ABD, Çin, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere de ihraç edilen sabun, tanesi 400 liradan satılıyor.

Yalova'da 27 yıldır sabun üreticisi olan Ethem Erten, bu geçen sürede binlerce çeşit sabun üretti. Keçi ve eşek sütlü, kaymaklı, sarımsaklı, soğanlı ve defne yapraklı sabun üreten Erten, bu sefer de 24 ayar granül altınlı sabun üretmeye başladı. Tanesi 400 liradan satılan altınlı sabun, müşterilerden yoğun ilgi görüyor. Erten, altınlı sabunu ABD, Çin, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere de ihraç ediyor.

'AMERİKA'DAN MÜŞTERİM GELİYOR'

İşini severek yaptığını belirten Ethem Erten, "Son bir yılda altınlı sabun talebi geldi. Biz de bu fikri değerlendirdik ve yaptık. Cilt için zararlı hiçbir durumu yok. 400 liradan alıcı buluyor. Amerika'dan müşterilerim geliyor. Altınlı sabun bizim için yeni bir pazar kapısı. Bu sabun günümüzde moda haline geldi" dedi.


Tanesi 400 lira olan altınlı sabun, 4 ülkeye ihraç ediliyor
Tanesi 400 lira olan altınlı sabun, 4 ülkeye ihraç ediliyor
Tanesi 400 lira olan altınlı sabun, 4 ülkeye ihraç ediliyor
Tanesi 400 lira olan altınlı sabun, 4 ülkeye ihraç ediliyor
Tanesi 400 lira olan altınlı sabun, 4 ülkeye ihraç ediliyor
Tanesi 400 lira olan altınlı sabun, 4 ülkeye ihraç ediliyor
Tanesi 400 lira olan altınlı sabun, 4 ülkeye ihraç ediliyor
Tanesi 400 lira olan altınlı sabun, 4 ülkeye ihraç ediliyor

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya, Yalova, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tanesi 400 lira olan altınlı sabun, 4 ülkeye ihraç ediliyor - Son Dakika


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