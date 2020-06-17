Tapu Müdürlüğü karantina altın alındı - Son Dakika

Tapu Müdürlüğü karantina altın alındı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni İlçe Tapu Müdürlüğü personelinde korona virüs (Covid-19) görülünce Tapu Müdürlüğü karantina altına alındı.

Besni Tapu Müdürlüğünde görevli bir personelin ailesinde korona virüsü tespit edildi. Ailenin test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, Tapu Müdürlüğü personelinden korona virüsü test numuneleri alındı. Ayrıca yapılan filyasyon çalışmalarında temas ettiği düşünülen 40 kişi evlerinde izole altına alındı.

Besni İlçe Hıfzıssıhha Kurulu aldığı karar ile Tapu Müdürlüğünde 1 hafta süre ile kısmi karantina uygulanma kararı alındı. Personel sayısının düşürüldüğü kurumda zorunlu haller dışında herhangi bir işlem yapılmama kararı alındı.