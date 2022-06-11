Tarhan Erdem, İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Tarhan Erdem, İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

11.06.2022 14:52

Eski CHP Genel Sekreteri, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, KONDA Araştırma ve Danışmanlık Şirketi’nin kurucusu Tarhan Erdem, bugün İstanbul’da düzenlenen cenaze töreninin ardından Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile çok sayıda kişi katıldı.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

Eski CHP Genel Sekreteri, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, KONDA Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin kurucusu Tarhan Erdem, bugün İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile çok sayıda kişi katıldı.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede geçen çarşamba günü hayatını kaybeden Tarhan Erdem için bugün İstanbul'da bulunan Bebek Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Taziyeleri, Erdem'in ailesi kabul etti.

Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Tarhan Erdem'in ağabeyi ve eski TBMM Başkanı Kaya Erdem, eski CHP Genel başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Grup Başkanvekili Engin Altay ile CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve çok sayıda politikacı ile eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen, eski Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi, Erdem'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Tarhan Erdem, öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Tarhan Erdem, İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tarhan Erdem, İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tarhan Erdem, İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tarhan Erdem, İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Tarhan Erdem, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarhan Erdem, İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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