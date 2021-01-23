Tarih araştırmacısı Arslanoğlu, Millet Kütüphanesi kurucusu Ali Emiri'yi vefatının 97. yılında andı - Son Dakika

Tarih araştırmacısı Arslanoğlu, Millet Kütüphanesi kurucusu Ali Emiri'yi vefatının 97. yılında andı

23.01.2021 16:57

Tarih araştırmacısı Arslanoğlu, Millet Kütüphanesi kurucusu Ali Emiri'yi vefatının 97. yılında andı Tarih araştırmacısı Abdülkadir Arslanoğlu, Millet Kütüphanesinin kurucusu Ali Emiri'yi vefatının 97. yılında andı.

Tarih araştırmacısı Arslanoğlu, Millet Kütüphanesi kurucusu Ali Emiri'yi vefatının 97. yılında andı

DİYARBAKIR - Tarih araştırmacısı Abdülkadir Arslanoğlu, Millet Kütüphanesinin kurucusu Ali Emiri'yi vefatının 97. yılında andı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl anma programı gerçekleştirilmedi. Ali Emiri'yi anmak isteyen tarih araştırmacısı Abdülkadir Arslanoğlu, Ali Emri'nin Anadolu için çok önemli bir irfan adamı olduğunu söyledi. Arslanoğlu, "Ali Emiri Efendi 1857 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelmiş ve 1924 yılında da İstanbul'da vefat etmiştir. Çok büyük bir irfan adamı olan Ali Emiri'nin önemli hizmetlerinden biri de Kaşgarlı Mahmud'un o zamana kadar ele geçmeyen meşhur Divanu Lugati't-Türk adlı eserini bulması ve Türk kültür hayatına kazandırmasıdır. Bugün bu yüce gönüllü Ali Emiri Efendinin vefatının 97. yılını idrak etmekteyiz. Allah kendisine rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi.

Tarih araştırmacısı Arslanoğlu, Millet Kütüphanesi kurucusu Ali Emiri'yi vefatının 97. yılında andı
Tarih araştırmacısı Arslanoğlu, Millet Kütüphanesi kurucusu Ali Emiri'yi vefatının 97. yılında andı
Tarih araştırmacısı Arslanoğlu, Millet Kütüphanesi kurucusu Ali Emiri'yi vefatının 97. yılında andı
Tarih araştırmacısı Arslanoğlu, Millet Kütüphanesi kurucusu Ali Emiri'yi vefatının 97. yılında andı

Millet Kütüphanesi, Koronavirüs, Diyarbakır, Ali Emiri, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Tarih araştırmacısı Arslanoğlu, Millet Kütüphanesi kurucusu Ali Emiri'yi vefatının 97. yılında andı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sağlık Bakanlığı'ndan 'aşıda dolandırıcılık' uyarısı: SMS'le gelen linke tıklamayın Galatasaray, Feyenoord'lu Nicolai Jörgensen'i transfer etmeyi planlıyor Ronaldo, Suudi Arabistan'dan gelen 53 milyon TL'lik reklam teklifini reddetti Rusya genelinde binlerce muhalif Navalny için sokaklarda İlk milli fırkateyn İstanbul'un denize indirilme talimatını, Hulusi Akar'ın eşi verdi Türkiye için tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla ilk milli fırkateyn denize indirildi Serdar Ortaç'tan tepki çeken itiraf! Kredisini ödeyemeyince devlet bankası borcunu 8 ay ertelemiş Dünyanın en tatlı hırsızı! Her gün poğaçalar eksiliyordu, hırsız 'Nandu' çıktı
Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti         
18:01
Vergi rekortmenlerinin adlarını açıklamamasına Babacan'dan çarpıcı yorum: Saklanıyorlar, 'aman abi çökerler' korkusu var Vergi rekortmenlerinin adlarını açıklamamasına Babacan'dan çarpıcı yorum: Saklanıyorlar, 'aman abi çökerler' korkusu var         
17:44
13 yaşındaki kız çocuğu, kendisini hamile bırakan 14 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü 13 yaşındaki kız çocuğu, kendisini hamile bırakan 14 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü         
17:08
5 çocuğunu öldürüp evi ateşe veren kadın canına kıydı, bıraktığı not tüyler ürpertti 5 çocuğunu öldürüp evi ateşe veren kadın canına kıydı, bıraktığı not tüyler ürpertti         
16:47
Pitbull cinsi köpekler ağılda adeta katliam yaptı: 6 koyun telef oldu Pitbull cinsi köpekler ağılda adeta katliam yaptı: 6 koyun telef oldu         
16:25
Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi         
16:10
Kanlı, kefenli modifiye araç emniyeti alarma geçti Kanlı, kefenli modifiye araç emniyeti alarma geçti         
15:39
Dolandırıcılar, parola Dolandırıcılar, parola "bayrak" dedi, yaşlı çiftin 60 yıllık birikimini aldı         
14:43
Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor         
14:19
'Kardeşler aç abi' pankartıyla dilenen kadının kucağından bez bebek çıktı 'Kardeşler aç abi' pankartıyla dilenen kadının kucağından bez bebek çıktı         
13:40
Kayıtlara trafik kazası olarak geçen olayda ölen şahsın bacanağı cinayet iddiasıyla tutuklandı Kayıtlara trafik kazası olarak geçen olayda ölen şahsın bacanağı cinayet iddiasıyla tutuklandı         
13:27
Cardi B, alışverişe giderken giydiği kıyafetle görenleri şaşı etti Cardi B, alışverişe giderken giydiği kıyafetle görenleri şaşı etti         
12:20
Oyuncu Merve Oflaz'ın aracına saldırı düzenlendi Oyuncu Merve Oflaz'ın aracına saldırı düzenlendi         
11:47
Ünlü sanatçılarla fotoğrafını paylaşan Hatice, itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi Ünlü sanatçılarla fotoğrafını paylaşan Hatice, itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi         
11:47
İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım         
10:33
İkinci el araç piyasasında fiyatlar şubat sonu yükselecek İkinci el araç piyasasında fiyatlar şubat sonu yükselecek         
10:01
Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi         
09:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2021 18:21:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarih araştırmacısı Arslanoğlu, Millet Kütüphanesi kurucusu Ali Emiri'yi vefatının 97. yılında andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei