TARİHİ BELEDİYELER HERİTAGE İSTANBUL KONFERANSI'NDA BULUŞTU - Son Dakika

Beşinci kez düzenlenen Heritage İstanbul Konferansı'nda Türkiye'de kültürel miras bilincinin artması ve korunması gibi konular ele alındı. Konferansta yer alan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da İstanbul'un tarihi zenginliğine kattıkları değerleri anlattı.

İstanbul Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde tarihi belediyeler Heritage İstanbul Konferansı'nda buluştu. Moderatör Nezih Bagelen'in sunumu ile kültürel miras bilincinin artması ve koruması gibi konular ele alındı. 'Tarihi Belediyeler' başlıklı panele, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Şengel, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras konuk oldu.

'İSTANBUL'A YENİ KÜLTÜR VE SANAT MEKANI SAĞLADIK'

Konferansa Zeytinburnu Kazlıçeşme sanatını anlatmak için katıldıklarını belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 'Zeytinburnu'nda uzun yıllar belediye başkanlığı olarak kullanılan binamızı restore ettik. Daha sonra bu binayı Kültür Bakanlığımıza verdik. Restorasyon sırasında ise mozaik bulundu. Binanın giriş katında mozaikleri sergiledik. Son katını ise sanat kütüphanesi yaptık. Bu sayede İstanbul'a yeni kültür ve sanat mekanı kazandırdık. Ayrıca yeni mozaiğin keşfinin de İstanbul tarihine katkı sağladığını düşünüyoruz. Bu etkinliğe katılıp kültürel zenginliğimizi paylaştığımız için mutluyum' diye konuştu.

'İLK DEFA SUR DIŞI MOZAİK MÜZESİ OLACAK'

Kültürel mirasın korunmasında belediyeciliğin çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Arısoy şunları söyledi:

'Kültürel mirası korumada belediyeler bakanlık ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde olmalıdır. Benim daha önce de Zeytinburnu Belediyesi'nde görev yaptığım dönemde sur boyunca 25'e yakın irili ufaklı kültür varlığını restore ettik. Bir kısmına yeni fonksiyonlar kazandırdık. Daha önce 2018'de keşfedilen mozaiğin dışarda da devam ettiğini gördüğümüz için dışardaki kazıyı genişlettik böylece mozaik bulundu. Bununla ilgili de tüm kararlar alındı. Önümüzdeki günlerde dışarıda keşfettiğimiz mozaiği korumak için çalışmalara başlayacağız. En kısa zamanda da İstanbul'a ilk defa sur dışında bir mozaik müzesi kazandıracağız. Bunun için de çok mutluyum.'