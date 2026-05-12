Tarihi çeşmeye atlayan turiste 27 bin lira para cezası kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tarihi çeşmeye atlayan turiste 27 bin lira para cezası kesildi

Haberin Videosunu İzleyin
Tarihi çeşmeye atlayan turiste 27 bin lira para cezası kesildi
12.05.2026 09:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tarihi çeşmeye atlayan turiste 27 bin lira para cezası kesildi
Haber Videosu

Roma’daki tarihi Trevi Çeşmesi’ne atlayan turist kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Görüntüler sosyal medyada gündem olurken, tarihi yapıya izinsiz girdiği gerekçesiyle turiste 500 euro (27 bin TL) para cezası kesildi.

İtalya’nın başkenti Roma’daki tarihi Trevi Çeşmesi’nde bir turistin yaptığı hareket tepki çekti. Güvenlik kameralarına ve çevredeki vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıyan olayda, turistin kalabalığın arasından geçerek çeşmenin havuzuna atladığı görüldü.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Görüntülerde turistin suyun içinde ilerlediği sırada polis ekiplerinin bölgeye geldiği ve şahsı kısa sürede havuzdan çıkardığı anlar yer aldı. Olay nedeniyle çevrede kısa süreli şaşkınlık yaşandı.

500 EURO CEZA KESİLDİ

Roma Belediyesi tarafından koruma altında bulunan tarihi yapıya izinsiz giren turiste 500 euro (27 bin TL) para cezası uygulandığı öğrenildi. Yetkililer, Trevi Çeşmesi’nde benzer olayların sık yaşandığını belirterek turistleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

İtalya, Roma, Roma, Son Dakika

Son Dakika İtalya Tarihi çeşmeye atlayan turiste 27 bin lira para cezası kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabus hortladı Madımak topladıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti Kabus hortladı! Madımak topladıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti
İmamoğlu’nun yargılandığı casusluk davasında ilk duruşma İmamoğlu'nun yargılandığı casusluk davasında ilk duruşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi’ni kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi'ni kabul etti
“Sezercik“ rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde "Sezercik" rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde
Camilere domuz eti gönderen şahsa 15 ay hapis cezası Camilere domuz eti gönderen şahsa 15 ay hapis cezası
Real Madrid’e alacak Mourinho’dan Süper Lig’de dengeleri değiştirecek transfer Real Madrid'e alacak! Mourinho'dan Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer
Putin’in yüzündeki ’Korkutan’ şişlik: Hastalık mı, yoksa botoks mu Putin’in yüzündeki 'Korkutan' şişlik: Hastalık mı, yoksa botoks mu?
SPK engelledi WEEX boyut atladı: Fenomenler, sahte hesaplar ve izinsiz faaliyetler SPK engelledi WEEX boyut atladı: Fenomenler, sahte hesaplar ve izinsiz faaliyetler
Mardin’de 2 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti Mardin'de 2 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti

10:25
Eskort skandalına adı karışan yıldız futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı
Eskort skandalına adı karışan yıldız futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı
10:11
Sigara tiryakileri dikkat Milyonluk cezalar geliyor
Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor
10:07
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray’dan sert bir açıklama geldi
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray'dan sert bir açıklama geldi
10:03
Aziz Yıldırım’ın zor anları Ağlamamak için kendini zor tuttu
Aziz Yıldırım'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu
10:02
İran savaşı rafları da vurdu Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak
İran savaşı rafları da vurdu! Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak
10:00
Galatasaray’a gitmek isteyen Jhon Duran’a büyük şok
Galatasaray'a gitmek isteyen Jhon Duran'a büyük şok
09:42
Olivia Rodrigo ile Yamal’ın ne konuştukları ortaya çıktı
Olivia Rodrigo ile Yamal'ın ne konuştukları ortaya çıktı
09:28
Türkiye’deki ABD’li dev şirket iflas etti Alacaklılar kapıya dayandı
Türkiye'deki ABD'li dev şirket iflas etti! Alacaklılar kapıya dayandı
09:20
Survivor Yunanistan’da korkunç kaza Yarışmacının bacağı kesildi, program durduruldu
Survivor Yunanistan'da korkunç kaza! Yarışmacının bacağı kesildi, program durduruldu
08:49
Türkiye’de bir ilk 150 bin isteniyordu, asgari ücretle göreve başladılar
Türkiye'de bir ilk! 150 bin isteniyordu, asgari ücretle göreve başladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 10:37:48. #7.13#
SON DAKİKA: Tarihi çeşmeye atlayan turiste 27 bin lira para cezası kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.