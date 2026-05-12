İtalya’nın başkenti Roma’daki tarihi Trevi Çeşmesi’nde bir turistin yaptığı hareket tepki çekti. Güvenlik kameralarına ve çevredeki vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıyan olayda, turistin kalabalığın arasından geçerek çeşmenin havuzuna atladığı görüldü.
Görüntülerde turistin suyun içinde ilerlediği sırada polis ekiplerinin bölgeye geldiği ve şahsı kısa sürede havuzdan çıkardığı anlar yer aldı. Olay nedeniyle çevrede kısa süreli şaşkınlık yaşandı.
Roma Belediyesi tarafından koruma altında bulunan tarihi yapıya izinsiz giren turiste 500 euro (27 bin TL) para cezası uygulandığı öğrenildi. Yetkililer, Trevi Çeşmesi’nde benzer olayların sık yaşandığını belirterek turistleri kurallara uymaları konusunda uyardı.
Son Dakika › İtalya › Tarihi çeşmeye atlayan turiste 27 bin lira para cezası kesildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?