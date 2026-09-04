Tarihi çeşmeyi banyoya çevirdiler! Rahatlıkları pahalıya patlayacak - Son Dakika
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Tarihi çeşmeyi banyoya çevirdiler! Rahatlıkları pahalıya patlayacak

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İtalya'nın başkenti Roma'da bazı kişilerin halka açık bir çeşmeyi kişisel temizlik için kullanması dikkat çekti. Kentte çeşmelere girerek yıkanmak yasaklanırken, benzer ihlallerde 160 ila 450 euro, güncel kurla yaklaşık 9 bin ila 25 bin 350 TL arasında para cezası uygulanabiliyor.

Dünyanın en fazla turist ağırlayan kentlerinden Roma'da, halka açık çeşmelerin uygunsuz kullanımı yeniden tartışma konusu oldu.

Kentte kaydedilen olayda bazı kişiler, halka açık bir çeşmenin suyunu kişisel temizlik ve yıkanma amacıyla kullandı. Roma'nın kamusal alanlarında benzer davranışlara yönelik yasaklar bulunmasına rağmen yaşananlar çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti.

ÇEŞMEYİ BANYO GİBİ KULLANDILAR

Roma yönetimi, özellikle tarihi ve anıtsal çeşmelerin korunması konusunda uzun süredir sıkı kurallar uyguluyor. Çeşmelere girmek, içerisinde yüzmek veya yıkanmak gibi davranışlar yasak kapsamında değerlendiriliyor.

Kurallar yalnızca turistik amaçla suya girenleri değil, çeşmeleri kişisel temizlik amacıyla kullananları da kapsıyor.

CEZASI YÜZLERCE EUROYU BULUYOR

Roma'da tarihi çeşmelere girmenin bedeli oldukça ağır olabiliyor. Daha önce Trevi, Naiadi ve Piazza Navona'daki tarihi çeşmelere giren çok sayıda kişiye 450 euro (25 bin TL) civarında para cezaları kesildi. 2026'da Trevi Çeşmesi'ne giren bir turiste ise 500 euro para cezası ve bölgeden geçici uzaklaştırma cezası uygulandı.

Dolayısıyla sosyal medyadaki paylaşımda yer alan “cezalar 160 ile 450 euro arasında” ifadesini bu olay özelinde kesin bir tarife gibi vermek doğru değil. Uygulanacak yaptırım çeşmenin niteliğine ve ihlale göre değişebiliyor.

ROMA TARİHİ ÇEŞMELERİNİ KORUMAYA ÇALIŞIYOR

Roma'da özellikle tarihi merkezdeki çeşmeler kentin kültürel mirasının önemli parçaları arasında yer alıyor. Yerel yönetim de hem eserleri korumak hem de kamusal alanlarda uygunsuz kullanımı önlemek amacıyla denetimler gerçekleştiriyor.

Son olay da Roma'daki çeşmelerin serinleme veya kişisel temizlik amacıyla kullanılmasına yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

İtalya, Dünya, Roma, Roma, Son Dakika

Son Dakika İtalya Tarihi çeşmeyi banyoya çevirdiler! Rahatlıkları pahalıya patlayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarihi çeşmeyi banyoya çevirdiler! Rahatlıkları pahalıya patlayacak - Son Dakika
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