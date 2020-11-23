Tarihi eserler beklenen İstanbul depremine hazır mı? - Son Dakika

Tarihi eserler beklenen İstanbul depremine hazır mı?

23.11.2020 10:37
Tarihi eserler beklenen İstanbul depremine hazır mı?, System.String[]

Beklenen büyük İstanbul depremine tarihi eserlerin şimdiden hazırlanması gerektiğini söyleyen Kültür Mirası Yönetimi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi İlknur Türkoğlu, "İstanbul yeni kurulmuş bir kent değil. Tarihi 300 bin yıl önceye gidiyor.

– Beklenen büyük İstanbul depremine tarihi eserlerin şimdiden hazırlanması gerektiğini söyleyen Kültür Mirası Yönetimi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi İlknur Türkoğlu, "İstanbul yeni kurulmuş bir kent değil. Tarihi 300 bin yıl önceye gidiyor. O yüzden olası bir depreme tarihi eserlerin hazırlanması, korunması daha da önem kazanıyor. Deprem olmuş gibi müzelerde tatbikat yapılmalıdır. Her bir tarihi eseri depreme karşı korumak için çalıştaylar da düzenlemeliyiz" dedi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Kültür Mirası Yönetimi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi İlknur Türkoğlu, beklenen büyük İstanbul depreminden tarihi eserleri korumak için alınması gereken önlemleri anlattı. İstanbul'un deprem tarihçesine bakıldığı zaman 7 ve üzerinde beklenmesinin normal olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Türkoğlu, "Bizans döneminden beri depremler olmuş ve tarihi eserler de zarar görmüş. Tarihi belgelerde Ayasofya'nın kubbesinin yıkıldığı, zarar gördüğü yazılıdır. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla müzelerde afet yönetimi çalışmalarının yapılması doğru bir karardır" diye konuştu.

ÖNLEM ALMALIYIZ

Yakın zamanda olması beklenen depremin sonuçlarını önceden değerlendirip, önlem almak gerektiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Türkoğlu, "İstanbul yeni kurulmuş bir kent değil. Tarihi 300 bin yıl önceye gidiyor. Dünyadaki en eski ve katmanlı şehirlerden biri. O yüzden olası depreme tarihi eserlerin hazırlanması, korunması bir kat daha önem kazanıyor" ifadelerini kullandı.

DEPREME HAZIRLANMANIN 3 AŞAMASI VAR

Depreme hazırlanmanın aşamalarını anlatan Dr. Öğr. Üyesi Türkoğlu, "Önce envanteri çalışmamız gerekiyor. Yani nerede, neyimiz var bilmeliyiz. Daha sonra depreme yönelik hazırlık yapmalıyız. Hazırlıklar, deprem öncesi, sırasında ve sonrasında yapılacaklar diye 3 aşamadan oluşuyor" dedi.

YAPILMASI GEREKENLER

Dr. Öğr. Üyesi İlknur Türkoğlu, "Deprem öncesinde müzelerdeki tarihi eserleri gerektiği şekilde sergilemek lazım yani sağlamlaştırmalıyız. 7.5 şiddetinde deprem olursa o eser, sarsıntıya dayanabilecek mi? ya da müze binası depreme karşı sağlam mı? Müze çalışanlarının bulunduğu yerlerin depreme karşı dayanıklılığına bakılmalıdır. Deprem sonrası yangın çıkabilir. Tarihi yapılar sağlam mı? Deprem olduğunda ayakta durabilecek mi? Buna benzer çalışmalar yapılması gerekiyor" diye konuştu.

MÜZELERDE TATBİKAT YAPILMALIDIR

Önceden planlama yapmanın önemine değinen Dr. Öğr. Üyesi Türkoğlu, "Deprem olmuş gibi müzelerde tatbikat yapılmalıdır. Deprem sırasında müzede ziyaretçi varsa, onların sorunsuz tahliyesi nasıl olacak bunların üstünde çalışmak lazım. Yönlendirme levhaları ve görevliler hazırlanmalı. Adete simülasyon gibi önceden öngörülüp, planlanması yapılmalı" ifadelerini kullandı.

"TARİHİ ESERLERİ YAĞMADAN KORUMALIYIZ"

İstanbul'da 20 milyon insanın yaşadığını hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Türkoğlu, "Eskisinden çok daha büyük. 7'nin üzerinde deprem olursa, kaotik bir süreç yaşanabilir. Güvenlik sistemleri durmuş olacak. Böyle bir anda müzelerdeki eski eserleri hırsızlıktan, yağmadan korumalıyız. Bunlar için önlemlerin alınması lazım. Müze depolarının güvenliği sağlanmalı, şimdiden kontrol etmek gerekiyor. Müzedeki görevliler de o sırada kendi canlarının ailelerinin güvenliğinin derdine düşecek. Bütün bunları planlamak ve önlemleri almak için disiplinler arası çalışma yapılmalıdır" dedi.

"ÇALIŞTAYLARIN GÜNCELLENMESİ LAZIM"

Dr. Öğr. Üyesi İlknur Türkoğlu, "İBB 2007 yılında depreme yönelik bir çalıştay yapmış ama üzerinden 13 yıl geçmiş. 1999 depreminin üzerinden 21 yıl geçti. Çalıştayların güncellenmesinde her zaman fayda var. Yeni şartlara göre çalıştay yapılmalıdır. Teknoloji sayesinde 7'nin üzerinde olacak depremde binaların nasıl tepki vereceği önceden bilgi edinilebilir. Tarihi eserleri yıkılmadan korumamız gerekiyor çünkü o duvarlarda, eşyalarda yüz yılların yaşanmışlığı var. Eserleri yıkıldıktan sonra yeniden yapmak tarihi eser yapmak olmuyor. Eserin kopyasını yapmış oluyorsunuz. O yüzden İstanbul'un her bir tarihi eserini depreme ve diğer afetlere karşı da korumanın yollarını oturup konuşup bulmalıyız" diye konuştu.


- İstanbul
Tarihi eserler beklenen İstanbul depremine hazır mı?

Türkoğlu, İstanbul, Tatbikat, Deprem, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tarihi eserler beklenen İstanbul depremine hazır mı? - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

23-29 Kasım tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı Ferit Şahenk, İstanbul'un gözde AVM'si İstinyePark'taki hisselerini Katarlılara satıyor Türkiye'de Çin aşısı ücretsiz uygulanacak, diğer üreticilerin aşıları ise eczanelerden para ile alınabilecek Kayınvalideden damada şok suçlama: Kızıma astım ilacı diye uyuşturucu verdi Son Dakika! Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı 6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü
Juventus Sportif Direktörü Paratici'den Merih Demiral kararı: Planlarımızı onun üstüne yaptık Juventus Sportif Direktörü Paratici'den Merih Demiral kararı: Planlarımızı onun üstüne yaptık         
10:35
İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz         
10:15
Fortuna Sittard Feyenoord'a kaybetti, ligin son sırasına demir attı Fortuna Sittard Feyenoord'a kaybetti, ligin son sırasına demir attı         
10:11
Uyuşturucu batağına saplanan genç kadının itirafları torbacıları yakalattı Uyuşturucu batağına saplanan genç kadının itirafları torbacıları yakalattı         
09:40
4'ncü kattan düşen çocuğu yerdeki kar birikintisi kurtardı 4'ncü kattan düşen çocuğu yerdeki kar birikintisi kurtardı         
09:14
Aracını satmakta anlaştığı kişinin Aracını satmakta anlaştığı kişinin "Parayı EFT ile gönderiyorum" sözüne inanınca dolandırıldı         
08:49
FETÖ'cü Enes Kanter ile fotoğraf çektiren İsrail'in Birleşmiş Milletler temsilcisine tepki yağdı FETÖ'cü Enes Kanter ile fotoğraf çektiren İsrail'in Birleşmiş Milletler temsilcisine tepki yağdı         
08:28
Putin, Ermenistan'ı üzecek gerçeği bir kez daha dile getirdi: Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası Putin, Ermenistan'ı üzecek gerçeği bir kez daha dile getirdi: Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası         
07:34
Bakan yardımcısı için açıldığı iddia edilen restoranda kız isteme merasimi yapılmış Bakan yardımcısı için açıldığı iddia edilen restoranda kız isteme merasimi yapılmış         
23:40
Çin'den şok görüntüler! SARS virüsü nedeniyle karantinaya alınmak istenen 14 bin kişi kaçmaya çalıştı Çin'den şok görüntüler! SARS virüsü nedeniyle karantinaya alınmak istenen 14 bin kişi kaçmaya çalıştı         
22:13
Kadirli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 50 sağlık çalışanının korona testi pozitif çıktı Kadirli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 50 sağlık çalışanının korona testi pozitif çıktı         
20:35
Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin         
20:23
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan günlük vaka sayısına ilişkin çarpıcı sözler Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan günlük vaka sayısına ilişkin çarpıcı sözler         
18:53
Dünya Sağlık Örgütü: 2021'in başında Avrupa'da üçüncü dalgayı bekliyoruz Dünya Sağlık Örgütü: 2021'in başında Avrupa'da üçüncü dalgayı bekliyoruz         
17:04
'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş 'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş         
14:57
Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı         
14:56
Otogarda iğrenç tuzak! Otogarda iğrenç tuzak! "Polisiz" deyip otele götürdükleri genç kıza dehşeti yaşattılar         
13:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 10:46:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihi eserler beklenen İstanbul depremine hazır mı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei