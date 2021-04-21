Tarihi Tavşancıl Evleri için tarihi imza - Son Dakika

Tarihi Tavşancıl Evleri için tarihi imza

21.04.2021 15:00
Tarihi Tavşancıl Evleri için tarihi imza, System.String[]

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Dilovası Belediyesi arasında Kültürel Mirasımız olan Tavşancıl Evlerinin Restorasyonu için hazırlanan protokol düzenlenen törenle imzalandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dilovası Belediyesi'nin ortaklaşa gerçekleştireceği restorasyon çalışması olan, "Tarihi Tavşancıl Evleri Yaşatma Projesi" için Dilovası Tavşancıl Meydanı'nda protokol töreni düzenlendi.

Kültürel Mirasımız içinde yer alan 21 tescilli ve Belediyenin sorumluluğunda 46 yapının Koruma, Onarım, Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanmasına İlişkin protokole; Bakanlık adına İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Belediye adına Başkan Hamza Şayir katılarak tarihi imzayı birlikte attı. Törende Dilovası Kaymakam M. Asım Alkan'ın yanı sıra kamu kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, mahalle muhtarları da hazır bulundu.

İmzalanan protokolün hem Dilovası için hem de Kocaeli için büyük önem taşıdığını ifade eden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, konuşmasında, "Bugün burada protokolünü imzaladığımız Tarihi Tavşancıl Evleri'ni Yaşatma Projesi, Tavşancıl'a yeniden hayat verecek. Geçmişi bugünlere taşıyacak. Bu proje Dilova'mızı ve Kocaeli'mizi turizmin uğrak yerlerinden birisi haline getirecektir. 21 tescilli, 46 tescilsiz binamızın restorasyonunu başlatarak ilk adımı atıyoruz, inşallah devamı da gelecek" dedi. Başkan Şayir, başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere projenin imzalanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Kültür ile Yükselen Şehir Dilovası" için çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini sözlerine ekledi.

NEDEN SAFRANBOLU OLMASIN?

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ise konuşmasında; "İlimiz, tarihte büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir yer. Kültürel varlık açısından çok zenginiz. İlimizde yaklaşık bin adet tescilli kültürel varlığımız var. Tavşancıl bölgesinde ise 70 tane sivil mimarlık örneği var. 2 tane de camimiz bulunmaktadır. Bunlardan 10 tanesi büyük onarımdan, 2 tanesi ise basit onarımdan geçerek kazandırılmıştır. 67 adet sivil mimarlık örneğimizin projeleri hazırlanacak ve Tavşancıl'ı kültüre, tarihe kazandıracağız. Tavşancıl neden bir Cumalıkızık, Taraklı, Safranbolu olmasın? Onlardan bir eksiğimiz yok. Burayı bugünden sonra turizmimize kazandıracağız" ifadelerini yer verdi.

TARİHİ BİRÇOK DEĞER VAR

Son konuşmacı Kaymakam Asım Alkan da konuşmasında, "Tavşancıl için çok önemli olan evlerin onarımı noktasında Başkanımız, bakanlık düzeyinde yaptığı görüşmeler sonrasında bugün bir protokol imzalanacak. Dilovası sanayinin gölgesi altında kalmış. Fakat biliyoruz ki; Dilovası ve Tavşancıl'da önemli tarihi kültürel birçok değerler var. Roma ve Osmanlı döneminden kalan yollar ve köprüler var. Tavşancıl'da restorasyon sonrasında bir Safranbolu ve Beypazarı gibi anılmaya başlanacak" dedi. Konuşmaların ardından imzalar atılarak, birlikte tarih evler gezildi.

Tarihi Tavşancıl Evleri için tarihi imza

Tavşancıl, Dilovası, Kocaeli, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Tarihi Tavşancıl Evleri için tarihi imza - Son Dakika


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