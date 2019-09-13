Tarım Fuarı'nda "Kuzu ve Oğlak Kayıplarının Önlenmesi" konulu konferans

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Kuzu ve Oğlaklarda Bakım ve Besleme ile Kuzu ve Oğlaklarda Görülen Hastalıklar" konularında konferans gerçekleştirildi.



Konferansa İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, Eskişehir- Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, şube ve ilçe müdürleri ve serbest veteriner hekimler ile yetiştiricileri katıldı. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine SEVER açılışta yaptığı konuşmada; bu yıl ilki düzenlenen Tarım Fuarında hem sivil toplum kuruluşları ve hem de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak 4 gün boyunca sürecek konferanslarda kuzu oğlak ölümleri, bitkisel olarak kuşkonmaz, arıcılıkta arıların propolis, ana arı üretimi gibi çeşitli konulara değineceklerini belirtti. Dünyada ülkelerin dinlerine göre çeşitli tüketim alışkanlıkları olduğunu, Türkiye gibi Müslüman ülkelerde daha çok kırmızı et tüketimi yapıldığını anlatan Sever, "Artan dünya nüfusunda diğer tüketiciler domuz gibi başka hayvanları çok rahat tüketebiliyorlar. Sığır kolay yetiştirilebilen bir hayvan değil ama koyun-keçi biraz daha kolay, ülkemiz coğrafyasına çok uygun bir hayvan, o yüzden küçükbaş hayvan konusuna daha fazla eğilim yapmalıyız" dedi.



İlk olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Patoloji Laboratuvarı Veteriner Hekim Bahadır Kılınç tarafından gerçekleştirilen sunumda, kuzu-oğlakların ilk doğumda hayatta kalmaları için en önemli ilk basamak olan anneden alınan kolostrumun (ağız sütü) önemi, iyileştirilmiş ahır şartları ve ahırların dezenfektanın nasıl yapılacağı, sahada karşılaşılan hayvan hastalıkları ve bunlar için alınması gereken tedbirler, köpeklerde delibaş hastalığını önlenmesi, meraların kullanımı ve hastalıktan korumak için aşının önemi konularında bilgiler verildi.



Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bakteri Teşhis Laboratuvarı Şefi Uzman Veteriner Hekim Selahattin Şen tarafından da ülkemizde özellikle sahada kuzu-oğlak ölümlerinin neden yaşandığına dair tespitler ve ölümlerin önüne geçmek için yapılması gerekenler konularında bilgi verildi.



Son olarak, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Hayvancılık ve Su Ürünleri Daire Başkanlığı'nda görevli Dr. Vedat Akgündüz tarafından da, küçükbaş hayvancılıkta yavru kayıpların önlenmesinde bakım ve besleme, kuzu-oğlak kayıplarının sık yaşandığı dönemler ve kuzu-oğlak ölümlerini etkileyen faktörler" konularında bilgiler verildi. - ESKİŞEHİR