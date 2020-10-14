Tarım işçisi ailelerin çocukları çadırda eğitime başladı - Son Dakika

Tarım işçisi ailelerin çocukları çadırda eğitime başladı

14.10.2020 13:57
Tarım işçisi ailelerin çocukları çadırda eğitime başladı, System.String[]

SİVAS'ta Vali Salih Ayhan'ın talimatıyla, tarım işçisi ailelerin çocuklarının eğitimden geri kalmamaları için eğitim çadırı kuruldu.

SİVAS'ta Vali Salih Ayhan'ın talimatıyla, tarım işçisi ailelerin çocuklarının eğitimden geri kalmamaları için eğitim çadırı kuruldu. Ailelerin yaşadığı bölgenin yanına kurulan çadırda derslerine başlayan çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, önceki gün merkeze bağlı Aşağıyıldızlı köyünde 'Üreten Çiftçi Gelişen Sivas' projesi kapsamında 53 dönüm arazide İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen patates hasat programına katıldı. Vali Salih Ayhan, burada Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen tarım işçilerinin çocuklarının eğitim alamadıklarını öğrenince İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'yı telefonla aradı. Vali Ayhan, tarım işçilerinin çocukları için yaşadıkları bölgeye Sivas Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından çadır kurulması talimatı verdi. AFAD çadırı kurarken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü de masa, sıra ve ders gereçlerini temin ederek öğretmen görevlendirdi. Bugün Aşağıyıldızlı köyü yakınlarında mevsimlik işçilerin geçici barınma alanının yanına kurulan çadırda 23 öğrenciye eğitim verilmeye başlandı. Okul ortamına kavuşan öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

'İHTİYACA GÖRE SAYI ARTIRILACAK'Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Şube Müdürü Hülya Bozbıyık, Vali Salih Ayhan'ın mevsimlik tarım işçilerini ziyareti sırasında bu düşüncenin geliştiğini belirterek, "Valimiz, hiçbir öğrencimizin eğitimden uzak kalmaması adına Milli Eğitim Müdürlüğümüze mobil okul uygulaması talimatı vermiştir. İlk uygulamamız Aşağıyıldızlı köyünde burada başladı. İl genelinde uygulamamız devam edecek. Hiçbir öğrencimiz eğitimden uzak kalmayacaktır. Diğer ilçelerde de mobil uygulama başlatıldı. İhtiyaca göre hareket edilecek" dedi.Çocukların uygulamadan memnun kaldıklarını belirten Bozbıyık, "Onlar da eğitimden uzak kaldıkları için çok mutsuzlardı. Şu anda mutlulukları gözlerinden okunuyor. Vali amcalarına çok teşekkür ediyorlar. Biz de Valimize çok teşekkür ediyoruz. Burada ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde öğrencilerimiz var. Bunlara ayrı ayrı öğretmenlerimiz eğitim verecek. Grup olarak eğitimlerini alacaklar. Toplam 23 öğrencimize eğitim verilecek" dedi.'VALİ AMCAMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ'Şanlıurfa'dan ailesiyle birlikte Sivas'a gelen lise bir öğrencisi Nasume Karataş (13), "Ailemizle birlikte tarlada çalışıyoruz. Tarlada çalışırken vali amcamız geldi. Bize okumadık isteyip, istemediğimizi sordu. Biz de okumak istediğimiz söyledik. Derslerimizden geri kalıyorduk. Bunun için çok seviniyoruz. Vali amcamıza çok teşekkür ediyoruz. Sınıf ortamını çok özlemiştik. Koronavirüs çıktığı için okula gidemiyorduk. Öğretmenlerimizi, okulumuzu, arkadaşlarımızı, eğlenceli vakitlerimizi özlemiştik" diye konuştu.ÇATISI OLAN EVLER ÇİZDİLER

Uygulama kapsamında ilk ders olarak çocuklardan resim yapmaları istendi. Yılın çoğunu çadırda geçiren öğrencilerin resimlere normal ev özlemini yansıttıkları görüldü. Resimlerde öğrenciler genellikle çatısı olan evler çizdi. Bulundukları illerden Nisan ayında çıkan ve aileleriyle birlikte Türkiye'nin birçok ilini gezen öğrencilerin yaklaşık 8 aylarını çadırda geçiriyor.


Tarım işçisi ailelerin çocukları çadırda eğitime başladı
Tarım işçisi ailelerin çocukları çadırda eğitime başladı
Tarım işçisi ailelerin çocukları çadırda eğitime başladı
Tarım işçisi ailelerin çocukları çadırda eğitime başladı
Tarım işçisi ailelerin çocukları çadırda eğitime başladı
Tarım işçisi ailelerin çocukları çadırda eğitime başladı
Tarım işçisi ailelerin çocukları çadırda eğitime başladı
Tarım işçisi ailelerin çocukları çadırda eğitime başladı
Tarım işçisi ailelerin çocukları çadırda eğitime başladı
Tarım işçisi ailelerin çocukları çadırda eğitime başladı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tarım işçisi ailelerin çocukları çadırda eğitime başladı - Son Dakika

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