Tarım Kredi'den iddialara yalanlama Açıklaması - Son Dakika
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Tarım Kredi'den iddialara yalanlama Açıklaması

22 dakika önce

Tarım Kredi Birlik AŞ Genel Müdürlüğüne vekaleten atanan Yavuz Mehmet Bulut hakkında bir gazetede yer alan iddiaların tamamen asılsız olduğu bildirildi.

Tarım Kredi'den iddialara yalanlama Açıklaması, System.String[]

Tarım Kredi Birlik AŞ Genel Müdürlüğüne vekaleten atanan Yavuz Mehmet Bulut hakkında bir gazetede yer alan iddiaların tamamen asılsız olduğu bildirildi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden yapılan açıklamada, günlük bir gazetede " Cumhurbaşkanı'nın market projesine tağşişli genel müdür" başlığı ile yayınlanan haberin, tamamen asılsız, gerçek dışı, yanıltıcı iddia, itham ve yorumlardan ibaret olduğu ifade edildi.

Haberde, Bulut'un kurucu ortağı olduğu şirketlerle ilgili iddialara yer verildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Öncelikle Yavuz Mehmet Bulut'un Tarım Kredi Marketlerini uhdesinde bulunduran Tarım Kredi Birlik AŞ'ye Genel Müdür olarak atanmamış olup söz konusu görevi vekaleten yürüttüğünü ve Yavuz Mehmet Bulut'un anılan şirketlerde herhangi bir şekilde yönetici ve idareci sıfatıyla aktif görev yapmadığını belirtmek gerekmektedir. Yavuz Mehmet Bulut, Donello Gıda'da 21 Kasım 2013 tarihinde yüzde 50 pay ile kurucu ortak olarak yer almış olup 13 Nisan 2015 tarihinde de tüm paylarını devrederek şirketle olan tüm bağını ortadan kaldırmıştır. Bu şirket ürünlerine ilişkin tağşiş ve ifşa listesi ise 2019 yılında Yavuz Mehmet Bulut'un şirketle ilişkisini kestiği tarihten tam 4 yıl sonra yayımlanmıştır. Buna rağmen bahse konu tağşiş ve ifşa listesinin Yavuz Mehmet Bulut'un şirketin ortağı olduğu sırada yayımlanmış gibi habere konu edilmesi iftira niteliğinde olup haber tamamen asılsız ve gerçek dışıdır."

Tadaban Gıda'nın 13 Nisan 2009'da kurulduğu, şirketin unvanının ise 3 Nisan 2012'de Anadolu Eksper Gıda olarak değiştirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yavuz Mehmet Bulut, şirkette sadece yüzde 18 azınlık hissesi bulunmakta iken, şirket ürünlerinin 24 Temmuz 2013 tarihli Bakanlık ifşa listesinde yer almasını takiben 27 Eylül 2013 tarihinde şirket paylarının tamamını devretmek suretiyle şirket ile olan tüm ilişkisini sona erdirmiştir. Yavuz Mehmet Bulut'un, şirketle olan tüm ilişkilerini sona erdirdikten sonra anılan firmalara ait ürünlerin Bakanlık tarafından 2013, 2014, 2015, 2018 ve 2019 yıllarında yayımlanan 17 adet tağşiş listesinde yer alması ile herhangi bir ilişkisi ve bağı bulunmamaktadır. Bu itibarla Yavuz Mehmet Bulut'un şirket hisselerini devrettikten 7 yıl sonra adının tağşiş ve ifşa ürünleri ile anılması ve kamuoyu nezdinde Tarım Kredi aleyhine olumsuz algı oluşturulmaya devam edilmesi gerçekle bağdaşmayan her türlü iyi niyetten yoksun beyhude çabalardır."

Açıklamada, "Atamanın sessiz sedasız yapıldığı ve Bakanlığın haberdar edilmediği" iddiasına da yanıt verilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

"1581 sayılı Kanunla kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birliklerinin en üst karar organı Merkez Birliği Genel Kurulu olup özerk yapıya sahiptir. Yavuz Mehmet Bulut'un Şirkete Genel Müdür Vekili olarak atanması, Ana sözleşme ve Merkez Birliği Genel Kurulunun verdiği yetkiye istinaden, Merkez Birliği Yönetim Kurulunun yetki devri ve Merkez Birliği Genel Müdürlük makamının onayı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Şirket Yönetim Kurulunun kararı ile gerçekleşmiştir. Dolayısıyla söz konusu atama işlemi Tarım Kredi Kooperatifleri mevzuatına uygun açık ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmiştir."

Ülkenin gıda ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak teşkilatlarının üzerine düşen görev ve sorumluluğun bilincinde olduğu belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda tüketicilerimizin memnuniyetini en üst seviyede tutmak için ürünlerimizin güvenilirliğini ve kalitesini sürekli geliştirmeyi amaçlayan kalite yönetim sistemi oluşturulmuştur. Bununla birlikte ürünlerimizin standartları TSE ve Türk Gıda Kodeksi mevzuatı çerçevesinde alanında uzmanlaşmış ziraat ve gıda mühendislerimiz tarafından kontrol edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, haberin kasıtlı ve kötü niyetli olduğu savunularak, "Haksız ve gerçeğe aykırı ifadeler içeren haberle ilgili her türlü yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla, kamuoyuna saygılarımızla bildiririz." görüşüne yer verildi.

Yavuz Mehmet, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 07:08 Kaynak: AA

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