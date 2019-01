Tarım ve Hayvancılık Sektörü Agroexpo'da Buluşacak

14. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 7-10 Şubat tarihleri arasında Türk tarımını dünya tarımı ile Fuar İzmir 'de buluşturacak. Fuarın basın lansmasınında konuşan Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan, geçen yıl yapılan fuarla 500 milyon doların üzerinde iş hacmi sağladıklarını hatırlatarak, bu seneki hedeflerinin 600 milyon dolar olduğunu belirtti.Geçen yıl 60 ülkeden 875 katılımcı firmayı 332 bin ziyaretçiyle buluşturan Türkiye 'nin en büyük, Avrupa 'nın dört büyük tarım fuarı arasındaki 14. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 7-10 Şubat tarihleri arasında Türk tarımını dünya tarımı ile Fuar İzmir'de buluşturmaya hazırlanıyor. 2005 yılından bu yana tarımın başkenti İzmir'de düzenlenen ve dünya çapında başarılara imza atan Agroexpo, 2018 yılında 500 milyon doların üzerinde iş hacmi sağlayarak sektörün lider fuarı olmaya devam etti. Bu yıl 15 holde, 130 bin metrekare alanca düzenlenecek olan Agroexpo, katılımcı sayısını da 950 firma olarak hedefliyor. Yerli ve yabancı firmaların 70 ülkeden 350 bin ziyaretçi ile buluşması öngörülürken, düzenlenen ziyaretçi organizasyonları ile birlikte Türkiye'nin bütün bölgelerinden ve yurt dışından üreticilerin ve sektör temsilcilerinin fuarı ziyaret etmesi bekleniyor. Orion Fuarcılık ev sahipliğinde düzenlenecek olan tarımın en iddialı zirvesinde, yine ulusal ve uluslararası firmalar, tarım sektörü profesyonelleri ile bir araya gelecek.Hedef 600 milyon dolar iş hacmiOrion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan, "Bu lansman, Agroexpo'nun, en önemli ve en başarılı fuar olduğunun ilanı olacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da fuarımızla ilgili yeni haberler vermekten mutluluk duyuyoruz. Fuarımızda 110 bin metrekarelik kapalı sergi alanında ulusal ve uluslararası seçkin firmalarla tarım sektörü profesyonellerini bir araya getiriyoruz. Geçen yıl gerçekleştirilen fuara katılım gösteren 60 ülke, bu yıl 70'e yükseldi. Geçen yıl 875 katılımcı iştirak etti, 332 bin ziyaretçi ile fuarımızı rekor seviyede tamamladık. 10 ülkenin tarım bakanıyla bir ilke sahip olan 'Çok Uluslu Tarım İş Forumu'nun ilkini düzenledik. Bu yıl fuarımıza, 70 ülkeden 900 katılımcı ve 350 bin ziyaretçiyle 20 ülke bakan ve heyetlerini bekliyoruz" dedi. Tan, geçen yıl yapılan fuarla 500 milyon doların üzerinde iş hacmi sağladıklarını hatırlatarak, "Bu sene yurt dışına doğru gelirimizin 600 milyon doları geçeceğine inanıyorum" diye konuştu.Uluslararası Tarım Bakanları ZirvesiOrion Fuarcılık Yönetim Kurulu Üyesi, Protokol ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Irmak Tan, "Tarım fuarında Tarım ve Orman Bakanlığımızın önderliğinde bu yıl '2. Çoklu Uluslu Tarım İş Forumu'nu gerçekleştirilecek. Bu forumun kapsamında yine Türkiye tarihinde ilk kez Uluslararası Tarım Bakanları Zirvesi gerçekleşecek. Bu fuar yalnız Ege Bölgesi değil tüm Türkiye ekonomisine katkı sağlayan bir fuar. Agroexpo, 2018 yılında 500 milyon doların üzerinde iş hacmi sağladı. Bu yıl daha fazla iş hacmi olacağına inanıyoruz. Ülke tarımına daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ticaret Bakanlığımız da fuarımıza Tarım ve Orman Bakanlığımız gibi destek veriyor" ifadelerini kullanırken, Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Tan ise, fuarda yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi.2019 model traktörler Agroexpo'da2019 model yeni üretim traktör modelleri canlı olarak uzmanları tarafından ziyaretçilere tanıtılacak. Bahçe ve tarla tipi, her beygir gücü aralığında yeni modellerin sunulacağı etkinlik, özel olarak tasarlanan bin kişilik tribün alanından izlenebilecek. Fuarın ilk günü, ve ikinci günü gerçekleştirilecek olan bu etkinlik, tarım kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek.Traktör Arena Yarışması14. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, birbirinden eğlenceli yarışmalara da sahne olacak. Bu yıl tüm ziyaretçiler, traktörlerin nefes kesen kıyasıya mücadelesini canlı olarak izleme fırsatı bulacak.Süt ve et teknolojileri Agroexpo'daAgroexpo, tüm dünyada hızla gelişen süt ve et sektörlerine yönelik; kesme, işleme, dolum, soğutma, depolama, lojistik ve ambalaj konularına yenilikçi çözümler üreten dev firmaları ve nitelikli ziyaretçileri 2018 yılında ilk kez bir araya getirdi. Büyük ilgi gören ve fuarın D holünde ziyaretçileriyle buluşan firmalar, bu yıl için hazırlıklarına şimdiden başladı. Ulusal ve uluslararası düzeyde birçok firmanın süt, et teknolojileri, ambalaj ekipmanları ve peynir ürünlerini sergileyeceği D holü, sektöre yönelik son gelişmelerin, kaliteli çözüm önerilerinin sergilendiği bir platform niteliği taşıyacak. Genç Çiftçiler Yarışıyor Bilgi Yarışmasıİki yıl üst üste düzenlenen ve fuarın en gözde etkinliklerinden biri haline gelen Genç Çiftçiler Yarışıyor Bilgi Yarışması, bu yıl da fuara damga vuracak. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Orion Fuarcılık işbirliği ile düzenlenen ve tarım kanallarında canlı olarak izlenecek olan etkinlik, Ege Bölgesi bazında geniş katılımla gerçekleştirilecek.Eğlenceli yarışmalar, eğitici panellerFuarda dört gün boyunca katılımcıları ve ziyaretçileri birbirinden eğlenceli yarışmalar bekliyor. Ağır Abiler Yarışıyor ve Koyun Keçi Güzellik Yarışmalarının yanı sıra Yoğurt Yeme Yarışması, kadın çiftçilere yönelik süt sağım yarışmaları, boğa ırk tanıtımları ve daha birçok etkinlik ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Tarım ve hayvancılık sektörüne yenilikler getirecek ve tarımsal üretimin katma değer kazanmasına fayda sağlayacak çalışmalar, modern tarımın güncel uygulamalarını tanıtmak için düzenlenen eğitici panel ve seminer programları, Agroexpo süresince ziyaretçilerin katılımını bekliyor olacak.Ücretsiz ulaşımOrion Fuarcılık ve ziraat odaları, üretici birlikleri, sanayi ve ticaret odaları ile sektörün tüm dernek ve odaları işbirliği ile ziyaretçilere en yakın il ve ilçe merkezlerinden ücretsiz ulaşım organizasyonları yapılıyor. - İZMİR