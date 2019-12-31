Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den yeni yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den yeni yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den yeni yıl mesajı Açıklaması

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2020 yılında 22 milyar liralık tarımsal destek vereceklerini belirterek, "2020'ye girerken, 'Güçlü Tarım, Güçlü Türkiye' ilkesiyle rekabetçi, örgütlü, teknolojik ve sürdürülebilir üretim modelleri için çiftçimizle, üreticimizle birlikte, omuz omuza...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den yeni yıl mesajı Açıklaması, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2020 yılında 22 milyar liralık tarımsal destek vereceklerini belirterek, "2020'ye girerken, 'Güçlü Tarım, Güçlü Türkiye' ilkesiyle rekabetçi, örgütlü, teknolojik ve sürdürülebilir üretim modelleri için çiftçimizle, üreticimizle birlikte, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, yayımladığı yeni yıl mesajında, 2020'nin çiftçi ve üreticiler başta olmak üzere, Türk milletine ve bütün insanlığa hayır ve mutluluklar getirmesini diledi.

Yeni umutlar, büyük projeler ve heyecanla 2020'yi karşıladıklarını vurgulayan Pakdemirli, "Çiftçinin, üreticinin emeğini, alın terini koruyan, büyük yatırımlar ve Ar-Ge projeleriyle dolu bir yıl geçirdik. 2020'ye girerken, 'Güçlü Tarım, Güçlü Türkiye' ilkesiyle rekabetçi, örgütlü, teknolojik ve sürdürülebilir üretim modelleri için çiftçimizle, üreticimizle birlikte, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Verimli, kaliteli, sağlıklı, sürdürülebilir, rekabet düzeyi yüksek bir tarım sektörü için Bakanlığımız 2020 bütçesinin yüzde 54,5'ini tarımsal desteklere ayırdık ve en yüksek artışla 22 milyar liraya çıkardık." bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin orman varlığını ve verimli orman alanını artırmayı hedeflediklerine işaret eden Pakdemirli, şu değerlendirmede bulundu:

"Tarım Orman Şurası ile 5 yılı planlayarak 25 yıla ortak akılla ışık tuttuk. 11 Kasım'da 11 milyon fidan seferberliğimizle 'Geleceğe nefes ol' dedik, tüm dünyaya örnek olacak bir kampanya yürüttük. Guinness Rekorlar Kitabı'na tüm vatandaşlarımızla birlikte adımızı yazdırdık. Önümüzdeki süreçte de orman varlığımızı, ülke toplam alanının yüzde 29,40'ına, verimli orman alanını ise 13 milyon 250 bin hektara çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca sürdürülebilir orman yönetimiyle ormanlarımızın ekonomiye katkısını da artırıyoruz."

Bekir Pakdemirli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2020'ye ilk giren ülke Yeni Zelanda oldu
Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken yeni yıl mesajı: Bazı yanlışları düzeltme fırsatım var Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın iç çamaşırlı yılbaşı paylaşımına beğeni yağdı Trabzonspor, Badou Ndiaye transferini bitirdi!

Son Dakika Haberleri
20:26 Barınağa götürülen köpekler Belediye Başkanı'nın desteğiyle yuvalarına döndü - Son Dakika
20:25 İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk fotoğraf karelerine yansıdı - Son Dakika
20:25 İlçe Sağlık müdürü ve doktorun eşini öldüren şüpheli sorguda (4) - Son Dakika
20:24 Gaziantep'te 'uyuşturucu madde' operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
20:24 Bingöl'de, 35 bölgede 'geçici özel güvenlik' uygulaması - Son Dakika
17:53 Burdur ve Hatay'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı - Son Dakika
16:48 Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 20:27:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den yeni yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]