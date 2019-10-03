Tarım ve orman bakanı pakdemirli burkina faso'da

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısına katılmak, çeşitli ziyaret ve ikili görüşmelerde bulunmak üzere Burkina Faso'ya resmi bir ziyaret yaptı.

Karma Ekonomik Komisyon eş başkanlığı yapacak olan Pakdemirli, havaalanında Burkina Faso Tarım ve Hidro-Tarımsal Kalkınma Bakanı Salifou Ouédraogo tarafından karşılandı.

İlk olarak, Burkina Faso Ticaret, Sanayi ve El Sanatları Bakanı Harouna Kabore ile ikili bir görüşme gerçekleştiren Pakdemirli, geçtiğimiz sene gerçekleştirilen Türkiye-ECOWAS Ekonomi ve İş Forumu ile Türkiye- Afrika 2. Ekonomi ve İş Forumu toplantılarına Burkina Faso'dan bakan düzeyinde katılım sağlandığını hatırlattı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore'nin Nisan ayında gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretine de değinen Pakdemirli, bu üst düzey temasların ticari ve ekonomik ilişkileri karşılıklı olarak geliştirmede oldukça önemli olduğunu belirtti.

Türkiye ile Burkina Faso arasındaki ticaret hacminin, 2005 yılında yaklaşık 4.2 milyon dolar iken, 2018 yılında 61.4 milyon dolara yükseldiğini belirten Bakan Pakdemirli, "2018 yılı sonu itibariyle Burkina Faso'ya ihracatımız 52.7 milyon dolar; Burkina Faso'dan ithalatımız 8.7 milyon dolar tutarındadır. İkili ticaretimize istikrar kazandırmak ve ülkelerimiz arasındaki ekonomik bütünleşmeyi hızlandırmak için bir serbest ticaret alanı tesis etmemiz gerekmektedir" dedi.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ile Türkiye'nin akdedeceği bir Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması (TEOA)'nın, ticaretin yanı sıra diğer ekonomik işbirliği alanlarını da kapsayarak Burkina Faso'nun öncelikli sektörlerini de dikkate alarak, iki ülke arasındaki ticaretin çeşitlendirilmesini esas alan bir yapı tesis edeceğini belirten Pakdemirli, bu kapsamda Türkiye'nin ECOWAS nezdinde anlaşma imzalamasına yönelik girişimlerde Burkina Faso'nun desteğinin önemli olduğunu ekledi.

Ticaret, Sanayi ve El Sanatları Bakanı Harouna Kabore ile görüşmesinde, ikili ve çok taraflı platformlarda Burkina Faso'ya her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirten Pakdemirli, daha sonra ise Burkina Faso Tarım ve Hidro-Tarımsal Kalkınma Bakanı Salifou Ouédraogo ile biraraya geldi.

Türkiye'nin tarım, hayvancılık, çevrenin korunması gibi alanlarda Burkina Faso ile bilgi ve deneyim paylaşımına hazır olduğunu söyleyen Pakdemirli, tarım alanındaki mevcut ilişkilerin daha ileri boyuta taşınmasında, AR-GE çalışmaları bilgi ve tecrübe paylaşımının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin üretiminde ve kalitesinde dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğu fındık, incir, üzüm, kayısı, nar, zeytinyağı, elma ve turunçgiller gibi ürünler konusunda Burkina Faso ile ticarete açık olduğunu belirten Pakdemirli, Burkina Faso'da pamuk sektörünün gelişmesi konusunda da işbirliği önerisinde yaptı ve Burkina Faso'ya teknik eğitim anlamında her türlü desteği vermeye devam edileceğini söyledi.

İki ülke arasında kurulan ekiplerin tarım ve orman alanında Mutabakat Zaptları üzerinde çalıştığını da belirten Bakan Pakdemirli, "İşbirliğimize katkı sağlayacağına inandığım bu Mutabakat Zaptlarının en kısa zamanda, mümkünse iki ülke liderlerinin bir araya gelmeleri vesilesiyle imzalanabilmesini temenni ediyorum" dedi.

Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'nin Burkina Faso ziyareti, Burkina Faso Sanayi, Ticaret ve El Sanatları Bakanı Harouna Kabore ile eş başkanlık yapacakları yuvarlak masa toplantısı ile devam edecek. Türkiye-Burkina Faso İş Konseyi Başkanı Ahmet Dal ve 10'u aşkın Türk işadamı ile Burkina Faso Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mahamadi Savadogo ile Burkuna Faso'lu işadamlarının da katılacağı toplantıda yatırımlar konusu masaya yatırılacak.

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Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin Burkina Faso ziyareti