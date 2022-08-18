İznik Gölü'ne 1 milyon 43 bin sazan yavrusu salındı - Son Dakika
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İznik Gölü'ne 1 milyon 43 bin sazan yavrusu salındı

18.08.2022 17:34
İznik Gölü'ne 1 milyon 43 bin sazan yavrusu salındı

TARIM ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce Bursa'da İznik Gölü'ne 1 milyon 43 bin sazan yavrusu salındı.

TARIM ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce Bursa'da İznik Gölü'ne 1 milyon 43 bin sazan yavru su salındı. Bursa'da bu yıl içinde 45 göl ile gölete toplam 2 milyon 500 bin sazan yavrusu bırakılmış oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, Göl ve Göletleri Balıklandırma Projesi kapsamında Bursa'da, İznik Gölü'ne 1 milyon 43 bin sazan yavrusu salındı. Edirne İpsala Su Ürünleri Araştırma İstasyonu'nda TIR'a yüklenerek getirilen sazan yavrular, İznik Gölü Orhangazi Yeniköy Altı sahilinde, Bursa İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Şenyürek, Orhangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Çınar, Orhangazi Ziraat Odası Başkanı Hasan Cevizlidere'nin katılımıyla göle salındı. Mehmet Akif Şenyürek, Bursa'da bu yıl rekor sayıda balığın su ile buluştuğunu söyledi.

45 GÖL VE GÖLETE 2 MİLYON 500 BİN YAVRU BALIK İl Müdürü Şenyürek, Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında İznik Gölü'ne bıraktıkları 1 milyon 43 bin sazan yavrusu ile Bursa'da 2022 yılında 45 göl ve gölete salınan yavru balık sayısının 2 milyon 500 bine ulaştığını açıkladı. Bursa'nın 115 kilometre deniz sahili bulunan kent olduğuna dikkat çeken Şenyürek, "Son 5 yıla baktığımızda 3 milyon 400 bin balığı suyla buluşturmuşken bu sene biraz daha fazla sayıda balığı göl ve göletlerimizde suyla buluşturduk. Bakanlığımızın talimatıyla su ürünlerinin artması için çalışmalarımız devam ediyor. İlimizde bunun dışında 12 kültür alabalık yetiştiriciliği, 2 sazan, 1 yayın ve 4 tane de midye üretimi yapan işletmemiz mevcut. Özellikle ihracata yönelik Mudanya, Karacabey ve Gemlik'te birtakım projelerle izleme faaliyetleri yürütüyoruz" dedi.

Şenyürek, 129 ruhsatlı balıkçı gemisinin bulunduğu İznik Gölü'nde, 4 avlak sahası ve 5 Su Ürünleri Avcılık Kooperatifi olduğunu da söyledi.


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Bursa'daki göl ve göletlere 2,5 milyon sazan yavrusu bırakıldı Bursa'daki göl ve göletlere 2,5 milyon sazan yavrusu bırakıldı Hırsız su sayacını çaldı, iş yerini su bastı Hırsız su sayacını çaldı, iş yerini su bastı
Kaynak: DHA

İznik Gölü, Bursa, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İznik Gölü'ne 1 milyon 43 bin sazan yavrusu salındı - Son Dakika

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