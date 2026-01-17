Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul\'da yeniden sahneye çıktı

Türk pop müziğinin megastarı Tarkan, yaklaşık 7 yıllık aranın ardından İstanbul'daki ilk konserinde hayranlarıyla buluştu. Yoğun ilgi gören konser, sanatçının İstanbul'a duyduğu özlemi ve seyircisiyle kurduğu güçlü bağı bir kez daha gözler önüne serdi.

SEKİZ KONSERLİK SERİNİN İLKİ

Tarkan, Hitt Prodüksiyon organizasyonuyla İstanbul'da vereceği 8 konserlik serinin ilkini Volkswagen Arena'da gerçekleştirdi.

Konsere sahne asansörü ile çıkanTarkan, ilk olarak, 1997 yılında yayımladığı ve kariyerinin dönüm noktalarından biri olan "Ölürüm Sana"yı söyledi veardından "Dudu" şarkısını seslendirdi.

"SEN BAŞKASIN İSTANBUL"

Sahnedeki kısa konuşmasıyla dinleyicilere seslenen Tarkan, İstanbul'a duyduğu sevgiyi şu sözlerle dile getirdi: "Sen başkasın İstanbul, eşin benzerin yok. Affedin beni, bu kadar yılları araya koymamalıydım."

ÜNLÜ İSİMLER DE İZLEDİ

Büyük ilgi gören konserde Tarkan'ı, aralarında Ezgi Mola, Burçin Terzioğlu, Sedef Avcı, Esra Erol, Merve Dizdar, Meriç Aral ve Serkan Keskin'in de bulunduğu çok sayıda ünlü isim izledi.

BİLETLER DAKİKALAR İÇİNDE TÜKENDİ, KUYRUKLAR OLUŞTU

Tarkan'ın İstanbul konserlerine olan yoğun ilgi, bilet satışlarına da yansıdı. Sanatçının ilk dört konserinin biletleri 45 dakikada, sonraki dört konserin biletleri ise yaklaşık 1 saat içinde tükendi. Konserden yaklaşık 2 saat öncealan çevresinde uzun kuyruklar oluştu; hayranlar saatlerce Tarkan'ı görmek için bekledi. Konser alanına giden trafik ise kilitlendi.

ŞARKILARA BİNLERCE KİŞİ EŞLİK ETTİ

Megastar, gecede sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirirken, salonu dolduran binlerce kişi şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Konser, görsel şovları ve enerjik atmosferiyle de dikkat çekti.

Tarkan, İstanbul'daki konserlerine yarın ile 20, 23, 24, 27, 30 ve 31 Ocak tarihlerinde Volkswagen Arena'da devam edecek.