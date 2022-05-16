Tarlaya kaçan araç içerisinden 5 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Tarlaya kaçan araç içerisinden 5 kaçak göçmen yakalandı

16.05.2022 16:37
Tarlaya kaçan araç içerisinden 5 kaçak göçmen yakalandı

Erzincan'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen ile organizatör olduğu öne sürülen 3 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Erzincan'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen ile organizatör olduğu öne sürülen 3 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bitlis'ten Erzincan'a gelen bir otomobil Akyazı uygulama noktasında polis ekiplerince durduruldu. Bu otomobil ile birlikte hareket ettiği düşünülen başka bir kamyonet tipi aracın uygulama noktasına gecikmesiyle polis ekipleri harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce göçmenleri taşıdığı tespit edilen kamyonetin, detaylı arama sonucunda konumu tespit edilerek yapılan takip ile tarlaya doğru sürülen araçtan 5 Afganistan uyruklu şahıs ve 3 şüpheli yakalandı. Kimliklerinin belirlenmesi ve idari işlemlerin yapılması için kentteki spor salonuna götürülen kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanması sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Göçmen kaçakçılığı suçundan yakalanan 3 şüpheli ise adli tahkikat sonrası Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - ERZİNCAN

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tarlaya kaçan araç içerisinden 5 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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