Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta ilk kez İncir Şenliği düzenlenecek
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Tarsus'ta ilk kez İncir Şenliği düzenlenecek

1 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Tarsus Belediyesi, bölgede yetişen ve Dörtler Karası olarak adlandırılan incir çeşidinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını yapmak amacıyla bu ilk kez Tarsus İncir Şenliği düzenliyor.

Tarsus'ta ilk kez İncir Şenliği düzenlenecek, System.String[]
Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Tarsus Belediyesi, bölgede yetişen ve Dörtler Karası olarak adlandırılan incir çeşidinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını yapmak amacıyla bu ilk kez Tarsus İncir Şenliği düzenliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kadelli Dörtler Mahallesinde 18 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek şenliğe herkesi davet etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Tarsus Belediyesi, Tarsus'a has ürünlerin tanıtılması ve kültürel faaliyetlerin artırılması için yeni bir işbirliğine imza attı. İki belediye, Tarsus Ziraat Odası'nın da desteğiyle Tarsus İncir Şenliği düzenleyecek. Pazar günü yapılacak şenlikle ilgili hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi yetkilileri, muhtarlarla birlikte şenliğin yapılacağı alana giderek incelemelerde bulundu. 18 Ağustos Pazar günü saat 18.00'de başlayacak olan şenlik, Tarsus'a bağlı Kadelli Dörtler Mahallesinde gerçekleştirilecek. 18 mahalle muhtarlığının da desteklediği şenliğin yapılacağı eski Ankara yolu üzerindeki alan, Büyükşehir ekipleri tarafından hazırlandı. Şenlikte bölgede yetişen ve Dörtler Karası olarak adlandırılan incir çeşidinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımının yapılması hedefleniyor.

Başkan Seçer, vatandaşları Tarsus İncir Şenliğine davet etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, şenlikle ilgili yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana hem merkez ilçelerde hem de bağlı mahallelerde sosyal faaliyetlere büyük önem verdiklerini ve bu noktada çok sayıda etkinlik düzenlediklerini belirtti. Seçer, "Tarsus'un kırsal mahallelerimizde incir üretimi yapan çiftçilerimizin ürünlerinin tanıtılması ve desteklenmesi amacıyla Tarsus İncir Şenliği düzenliyoruz. Yöremizde yetişen bu çok özel inciri, tüm Türkiye'ye de tanıtmak istiyoruz. Bu tür şenlik ve diğer etkinliklerin hem üreticimize hem de yöresel değerlerimizin tanıtılmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Şenliğimize vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.

Şenliğe; Kadelli, Taşobası, Gürlü, Eskişehir, Kurbanlı, Sağlıklı, Aladağ, Yanıkkışla, Koçömerli, Damlama, Çokak, Çavuşlu, Karakütük, Çiftlik, Alibeyli, Kızılçıkur, Hacıhamzalı ve Kırıt mahalle muhtarlıkları destek verirken, çevrede bulunan diğer mahallelerden de yoğun katılım bekleniyor. - MERSİN
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Dörtler, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:38 Kaynak: İHA
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