Adana'da vahşet! Tartışma yaşadığı eşinin boğazını kesip öldürdü - Son Dakika
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Adana'da vahşet! Tartışma yaşadığı eşinin boğazını kesip öldürdü

22.03.2023 18:15

Adana'da Kasım Sarı, tartıştığı eşi Sultan Sarı'nın boğazını keserek motosikletle kaçtı. Hastaneye kaldırılan Sultan Sarı, yaşamını yitirdi. Polis, şüpheli Kasım Sarı'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki 2 katlı evin, zemin katında meydana gelen olayda, Kasım Sarı(40), henüz bilinmeyen bir nedenle 3 çocuk annesi eşi Sultan Sarı (40) ile tartıştı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Kasım Sarı, bıçakla eşinin boğazını kesti.

Adana'da korkunç olay! Tartıştığı eşinin boğazını keserek öldürdü

SÜRÜNEREK KOMŞULARINDAN YARDIM İSTEDİ

Evden çıkan Kasım Sarı, motosikletine binip, olay yerinden kaçtı. Sürünerek kapıyı açan Sultan Sarı, komşularından yardım istedi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adana'da korkunç olay! Tartıştığı eşinin boğazını keserek öldürdü

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesi yapılan Sultan Sarı, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Sultan Sarı'nın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Kasım Sarı'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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Sultan Sarı, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da vahşet! Tartışma yaşadığı eşinin boğazını kesip öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da vahşet! Tartışma yaşadığı eşinin boğazını kesip öldürdü - Son Dakika
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