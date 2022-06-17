Tartıştığı şahsın saldırısına uğrayan hasta nakil ambulansı şoförü yumruklara böyle direndi

Kavga hemşire ve vatandaşın araya girmesi ile sonra erdi

ANTALYA - Antalya'da belediyeye ait hasta nakil ambulansı şoförü tartıştığı şahsın bir anda yumruklu saldırısına uğradı. Ambulans şoförü şahsın attığı yumrukları savunma taktikleri ile karşılık verirken kavga hemşire ve vatandaşın araya girmesi ile sonra erdi.

Olay, Alanya ilçesinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir adrese hasta almaya gelen hasta nakil ambulans şoförü ile bir vatandaş arasında trafik tartışmasından kaynaklandığı tahmin edilen tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Bu sırada kavgayı bir vatandaş ayırmaya geldi. Daha sonra ise diğer sürücü aracına doğru koşarak bir şey almak isteyince ayırmak için gelen kişi tedirgin olarak bir anda kenara çekildi.

Şahıs araçta bir şey bulamayınca bu kez yumrukla ambulans şoförüne saldırdı. Ambulans şoförü ise atılan yumrukları direnerek yara almadan kurtuldu. Bunun üzerine sinir küpüne dönen adam kemerini çıkararak saldırmak istedi. Kavga tekrar vatandaşın ve hemşirenin de araya girmesi ile bitti.