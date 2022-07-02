Taşcıer'den Bakan Kasapoğlu'na "Müzekart" Sorusu: "Gençler Neden Sadece Kimlik Kartlarını Göstererek Giremiyor"

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 18-25 yaş arası gençlere müze ve ören yerlerini ücretsiz gezmeleri için vereceği Müzekart GNS ile ilgili ihale yapılıp yapılmadığını, yapıldıysa hangi firmaya verildiği TBMM'ye taşındı. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'na, gençlerin sadece kimlik kartlarını göstererek müzelere girmeleri mümkün iken neden ayrıca kart bastırıldığını sordu.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Genç Ne Sever" programı kapsamında 18-25 yaş arasındaki gençlere müze ve ören yerlerini ücretsiz gezmelerini sağlayacak Müzekart GNS uygulamasını TBMM gündemine taşıdı. Taşcıer, konuyla ilgili Meclis Başkanlığı'na Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Taşcıer'in konuyla ilgili olarak bugün yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"GENÇLER KİMLİK KARTI İLE DE GİREBİLİR, NEDEN KART BASILDI?"

"Güzel bir adım atılmış ve 18-25 yaş arası gençlerin müze ve ören yerlerine ücretsiz girebilmeleri sağlanmış. Gençlerin bu toprakların geçmişi ve kültürünü tanımasını istiyoruz, bu açıdan bu uygulamayı geç kalınmış bir adım olarak görüyoruz. Ancak Bakanlığa şu soruları sormak zorundayız; madem 18-25 yaş arası tüm gençlere ayrım olmaksızın müze ve ören yerleri ücretsiz olacak, neden ayrıca bir kart bastırılma gereği duyuluyor? Her vatandaşın cebinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Belgesi zaten var. Girişte kimliğini gösterir, 18-25 yaş aralığındaysa ücretsiz girerler. Bu kadar basit bir imkan varken, milyonlarca kart bastırıp dağıtmanın anlamı nedir, yine birilerine rant sağlama imkanı olarak mı görüldü, bunu sormak zorundayız. Ülkemizin ekonomik olarak çok derin bir krizden geçtiği şu süreçte kamu kaynaklarının böylesine umarsızca ve lüzumsuzca har vurup harman savrulması asla doğru değil."

Bakana yöneltilen önergedeki sorular şunlar:

"MÜZEKART GNS BASIM İŞİ İLE İLGİLİ İHALE YAPILMIŞ MIDIR? YAPILDI İSE İHALEYİ HANGİ FİRMA ALMIŞTIR?"

"18-25 yaş aralığındaki gençlere ücretsiz dağıtılacağı ifade edilen Müzekart GNS için kaç adet kart basımı yaptırılmıştır? Bu kartların basımı için ne kadar ödenmiştir ya da kart başı maliyet ne kadardır? Müze ve ören yerlerine girişler 18-25 yaş aralığındaki tüm gençlere ücretsiz olacaksa, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Belgelerini ibraz etmek suretiyle yaş tespiti yapılabilecekken neden ayrıca bir kart bastırılması gereği duyulmuştur? Müzekart GNS basım işi ile ilgili ihale yapılmış mıdır? Yapıldı ise ihaleyi hangi firma almıştır?"