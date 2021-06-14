Kepez ilçesi Osman Yüksek Serdengeçti Caddesi'ndeki yeşil alanda bulunan ve üzerinde çeşitli yazıların yer aldığı taşın sosyal medyada paylaşılması üzerine polis hareket geçti. "Yaşım 12, tecavüz edildim, adım Altun. Hala tecavüz ediliyorum. Lütfen yardım edin" yazılı taşı bulan kişilerden alan polis, araştırmaya başladı.
Araştırma sonucunda, bölgede Altun adlı kimsenin olmadığı belirlerken, konuya ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtildi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ise #AltununSesiOlalım hashtag'i ile konuya dikkat çekilmeye çalışılıyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Taşın üstündeki 'Adım Altun, yaşım 12 ve tecavüze uğruyorum yardım edin' yazısı üzerine polis alarma geçti - Son Dakika