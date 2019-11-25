Son Dakika Haberleri: Taşova'da kamyonet istinat duvarına çarptı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Taşova'da kamyonet istinat duvarına çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Taşova'da kamyonet istinat duvarına çarptı: 2 yaralı

6 saat önce

Amasya'nın Taşova ilçesinde trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Taşova'da kamyonet istinat duvarına çarptı: 2 yaralı, System.String[]

Amasya'nın Taşova ilçesinde trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Ladik'ten Taşova'ya giden Aziz Er (37) idaresindeki 09 EE 445 plakalı kamyonet, Boraboy mevkisinde istinat duvarına çarptı.


Kazada sürücü ile araçta bulunan Rahmi Tunçel (78) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Taşova Devlet Hastanesinde kaldırıldı.

Amasya, Taşova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:16 Kaynak: AA
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