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Taşova'da kamyonet istinat duvarına çarptı: 2 yaralı
6 saat önce
Amasya'nın Taşova ilçesinde trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:16 Kaynak: AA
Amasya'nın Taşova ilçesinde trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Ladik'ten Taşova'ya giden Aziz Er (37) idaresindeki 09 EE 445 plakalı kamyonet, Boraboy mevkisinde istinat duvarına çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Rahmi Tunçel (78) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Taşova Devlet Hastanesinde kaldırıldı.
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