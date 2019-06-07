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Tatilciler dönüş yolunda

28 dakika önce

Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin ardından dönüşe geçen tatilciler, Çanakkale iskelelerinde araç yoğunluğu oluşturdu.

Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin ardından dönüşe geçen tatilciler, Çanakkale iskelelerinde araç yoğunluğu oluşturdu.
Marmara Bölgesi'ndeki şehirlerden Ege ve diğer bölgelere giden ve bayram tatilinin sona ermesinin ardından dönüşe geçen tatilciler, Eceabat İskelesi'ne geldi. Yoğunlaşan trafik nedeniyle ilçe merkezinde yaklaşık iki kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Polis ekiplerinin yönlendirmesiyle trafik rahatlatılmaya çalışılırken, araçlar sırayla feribotlara alınıyor.
Çanakkale ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'ye bağlı gemiler, yoğunluğun azaltılması için tarifeye bağlı kalmadan saatsiz sefer yapıyor.
Yetkililer, Çanakkale-Eceabat hattında 3, Çanakkale- Kilitbahir hattında 4, Lapseki- Gelibolu hattında 5, Gökçeada-Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada- Geyikli hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotun seferlerini sürdürdüğünü kaydetti.
Tatilciler dönüş yolunda
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 06:18 Kaynak: AA
Eceabat, Ramazan Bayramı, Çanakkale, Güncel
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