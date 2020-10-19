Tatvan'da "Muhtarlar Günü" dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var