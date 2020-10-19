Tatvan'da "Muhtarlar Günü" dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.
Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından tören sona erdi.
Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir de muhtarların gününü kutladı, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Törene, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.
- Kaynak: AA
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