Tatvan'da "Türkiye'nin Darbeler Tarihi" Konferansı

Bitlis Eren Üniversitesi
(BEÜ) Basın Yayın ve Radyo Öğrenci Topluluğu tarafından, " Türkiye
'nin darbeler tarihi" konulu konferans düzenlendi. Tatvan
Meslek Yüksekokulu (MYO) konferans salonunda düzenlenen programda konuşan BEÜ Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş
, 28 Şubat
sürecinde yaşananları öğrencilerin ve akademisyenlerin çok iyi bildiğini söyledi.
"Birey hafızası unutur ama toplum hafızası unutmaz. Hafızamızı yenilemezsek darbelere maruz kalma riskimiz devam eder." diyen Demirtaş, şöyle konuştu:
"Darbelerin panzehiri insan haklarıdır ve demokrasidir. 1960 darbesinin geçmişini ve alt yapısını aslında çok partili hayata geçişle bağlantılandırmak mümkündür. Adnan Menderes
başkanlığında Demokrat Parti
Hükümeti kurularak Celal Bayar
da parti başkanlığından ayrılarak cumhurbaşkanı oldu. 1950'li yılların ilk dönemi ekonomi büyüme yıllarıydı ama bu ortam uzun sürmedi. Çeşitli beklenmeyen provokasyon türü olaylar yaşanmaya başladı. 27 Mayıs 1960'da Ankara
Radyosu'nda okunan bildiriyle ordunun içindeki bir cunta yönetime el koydu."
12 Mart muhtırası, 12 Eylül
darbesi, 28 Şubat süreci ve 27 Nisan
muhtırası konularına değinen Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:
"28 Şubat sürecinde beş vakit namaz kılıp öğrencilere zulüm eden sözde Müslümanlara da şahit olduk. Meseleye insan haklarına çerçevesinden bakan, başörtüsüne inanmadığı halde öğrencilere sahip çıkan gerçek demokratları da gördük. Önemli olan başörtüsüne sahip çıkmak değildir, hak mağdurlarının tamamına sahip çıkmaktır. Başını örtene de açana da insan hakkı ve kul hakkı çerçevesinden bakıp sahip çıkmaktır."
15 Temmuz'da inisiyatifin askerlerde değil sivillerde olduğunu söyleyen Demirtaş, darbenin ilk belirtileri ortaya çıkmaya başladığında insanların gruplar halinde meydanlara akın ettiğini ifade etti.