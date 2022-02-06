Tatvan'da "Uluslararası Muay Thai Galası" yapıldı - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye Muay Thai Federasyonunca "Uluslararası Muay Thai Galası" düzenlendi.

Tatvan Kapalı Spor Salonu'ndaki organizasyona, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Faruk Budak, İl Gençlik Hizmetleri Müdürü Ahmet Dağkılıç, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Cemil Sayılgan, Muay Thai İl Temsilcisi Halis Ölgen ve davetliler katıldı.

Galada, İran, Azerbaycan ve Türkiye'den 50 sporcu arasında muay thai müsabakaları yapıldı, dereceye giren sporculara kupa ve hediyeleri takdim edildi.

Muay Thai Federasyonu Milli Takım Koordinatörü Ömer Uğur, gazetecilere, Tatvan'da İran, Azerbaycan ve Türkiye'den 50 sporcunun katıldığı 6 günlük bir kamp yaptıklarını söyledi.

Kampın sonunda Uluslararası Muay Thai Galası düzenlediklerini belirten Uğur, "Etkinliğimize 3 ülkeden 50 sporcu katıldı. Sporcuları takip etmek amacıyla böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Bu tür kampları daha da artıracağız. Sporcularımızın kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacağız." diye konuştu.

İran'dan ilçeye gelen Ali Haghnazari ise 6 günlük kampın sporcular için verimli geçtiğini kaydederek, "Etkinliğimizi profesyonel bir galayla taçlandırdık. Kamp sonunda çok iyi sporcular belirledik. Bu sporcular şampiyonalara katılacak." dedi.