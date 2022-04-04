Tatvan'da yapımı tamamlanan Z kütüphane açıldı - Son Dakika
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Tatvan'da yapımı tamamlanan Z kütüphane açıldı

04.04.2022 18:29
Tatvan'da yapımı tamamlanan Z kütüphane açıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapımı tamamlanan Z-Kütüphane'nin açılışı yapıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapımı tamamlanan Z-Kütüphane'nin açılışı yapıldı.

Kaymakamlık, Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle kurulan kütüphanenin açılışında konuşan Kaymakam Tekin Erdemir, kütüphanenin hayırlı olması dileğinde bulunarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ise okumanın önemine değinerek, "Çocuklarımızı kitapla buluşturarak onların zihinlerini geliştiriyor ve dünyaya bakış açılarını farklılaştırıyoruz. Kütüphane konusunda bizlerden destek isteyen hiçbir okulumuzu geri çevirmedik. Elimizden geldiğince destek vermeye çalıştık." diye konuştu.

Okul Müdürü Rahmetullah Yaman da öğrencilerin yeni kütüphanede kitaplarını daha rahat temin edebileceklerini aktardı.

Açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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Anadolu Lisesi, Z Kütüphane, Hisarcık, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tatvan'da yapımı tamamlanan Z kütüphane açıldı - Son Dakika


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