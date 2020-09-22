Tayvan liderinden askeri tatbikat yapan Çin'e tepki - Son Dakika

Tayvan liderinden askeri tatbikat yapan Çin'e tepki

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Çin'in Tayvan Boğazı yakınında düzenlediği askeri tatbikatın ardından bir askeri üssü ziyaret etti.

Tayvan liderinden askeri tatbikat yapan Çin'e tepki, System.String[]

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Çin'in Tayvan Boğazı yakınında düzenlediği askeri tatbikatın ardından bir askeri üssü ziyaret etti.

Tsai, Penghu Magong Hava Kuvveti Üssü'nde yaklaşık yüz hava kuvveti pilotu ve mürettebatına yaptığı konuşmada, Tayvan'ın kendi bölgesini koruyacak yeteneği ve azminin olduğunu söyledi.

Tayvan'ı çevreleyen Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) provokasyonlarıyla ve bölgedeki huzuru bozan eylemleriyle karşılamanın, Penghu'da hava savunmasında ön cephede olanların görevini her zamankinden daha da zorlaştırdığını kaydeden Tsai, hava savunmasında iyi eğitimli olanların bu ağır sorumluluğu kaldırabileceğine inandığını belirtti.

Tsai'nin ziyareti sırasında yerli savunma uçağı Ching-kuo uçuruldu.

Çin, Amerikalı müsteşarın Tayvan ziyareti sırasında askeri tatbikat yapmıştı

ABD'nin Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Keith Krach, geçen hafta Tayvan'a 3 günlük ziyaret gerçekleştirmişti. Amerikalı müsteşarın ziyareti ABD yönetiminin, Tayvan'daki hükümeti Çin'in resmi temsilcisi olarak tanımayı bırakıp, Pekin'deki Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişki kurduğu 1 Ocak 1979'dan bu yana, Dışişleri Bakanlığı nezdinde adaya yapılan en üst düzey ziyaret olmuştu.

Krach'ın Tayvan'ı ziyareti sırasında açıklama yapan Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Ren Guoqiang, PLA'nın bölgede yaşanan gelişmeler karşısında Tayvan Boğazı yakınlarında 3 gün sürecek bir askeri tatbikata başladığını belirterek ordunun Çin'in egemenlik haklarını ve toprak bütünlüğünü korumak adına bu yönde bir adım attığını kaydetmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin, dün düzenlediği olağan basın toplantısında ABD'nin ihtilaflı adayla müstakilen ilişkiler kurmasının Çin'in toprak bütünlüğüne müdahale olduğu savunmuştu.

Vang, "Tayvan Çin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır. Tayvan sorunu bütünüyle Çin'in iç sorunudur. Çin'i Tayvan sorunu ile köşeye sıkıştırmaya ve dış destek sağlamaya yönelik her girişim başarısızlığa mahkumdur. Çin, kendi ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ayrılıkçı hareketlere ve dış güçlerin müdahalesine karşı korumaya kararlıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zıdong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971 yılına kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakilen diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Tatbikat, Tayvan, Pekin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 14:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tayvan liderinden askeri tatbikat yapan Çin'e tepki - Son Dakika

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