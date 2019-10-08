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Tayvan Milli Günü resepsiyonu

29 dakika önce

Tayvan Milli Günü, Ankara'da verilen resepsiyonla kutlandı.

Tayvan Milli Günü, Ankara'da verilen resepsiyonla kutlandı.

Tayvan'ın Ankara Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Yaser Cheng'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, AK Pati Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi'nin yanı sıra yabancı misyon temsilcileri, iş adamları, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Hacettepe Üniversitesi Halk Dansları Topluluğunun gösterisinin ardından konuşan Yaser Cheng, Tayvanlı yatırımcıları davet etmek için Türkiye'nin daha fazla çaba sarf etmesini beklediklerini söyledi.

Yaser Cheng, "Şu anda Tayvan ticari bankaları, menkul kıymetler firmaları ve fon yönetimi şirketleri Türkiye'de 4,5 milyar dolar tutarında yatırım yapmışlardır." dedi.

Tayvan Milli Günü resepsiyonu

Hüseyin Şanverdi, Ankara, Tayvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:34 Kaynak: AA
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