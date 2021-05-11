TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e uluslararası yaptırım çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının insanlığa karşı suç olduğunu belirterek, artık İsrail'e, uluslararası hukuk çerçevesinde yaptırım uygulanması gerektiğini bildirdi.

Feyzioğlu, yazılı açıklamasında, İsrail'in, Mescid-i Aksa'da sivil halka karşı gerçekleştirdiği saldırıları en ağır şekilde kınadığını belirtti.

"İsrail'in bu saldırıları Birleşmiş Milletler'in Kudüs'e yönelik aldığı kararlara, Cenevre Sözleşmeleri'ne ve İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'ne aykırı olduğu gibi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü uyarınca da insanlığa karşı suçtur." ifadelerini kullanan Feyzioğlu, İsrail'in işgal ettiği toprakları sahiplerine iade ederek suç işlemeye son vermesi gerektiğini kaydetti.

İsrail'in, dünyanın gözleri önünde, kadın, çocuk, genç, yaşlı, sivil demeden insanları öldürdüğünü belirten Metin Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Devletler göstermelik kınamalarla katliama seyirci kalıyor. Artık uluslararası hukuk çerçevesinde yaptırım uygulama zamanıdır. Birleşmiş Milletlerin varlık sebebi, bu katliamları önlemektir. Başta kendilerine gelişmiş diyen devletler olmak üzere, tüm devletleri, bu zulme karşı masum insanların yanında olmaya, tüm toplumları da devletlerine harekete geçme konusunda çağrıda bulunmaya davet ediyoruz."