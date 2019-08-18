Son Dakika Haberleri: Metin Feyzioğlu'ndan adli yıl açılış töreni açıklaması: Tuzu kuru olanların ne dediği çok önemli değil
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Metin Feyzioğlu'ndan adli yıl açılış töreni açıklaması: Tuzu kuru olanların ne dediği çok önemli değil

43 dakika önce

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, adli yıl açılış töreni hakkında, "Tuzu kuru olanların ne dediği çok önemli değil. Adli yıl açılışının çok önemli bir diyalog zemini olduğunu biliyoruz" dedi.

Metin Feyzioğlu'ndan adli yıl açılış töreni açıklaması: Tuzu kuru olanların ne dediği çok önemli değil, System.String[]

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, adli yıl açılış töreni hakkında, "Tuzu kuru olanların ne dediği çok önemli değil. Adli yıl açılışının çok önemli bir diyalog zemini olduğunu biliyoruz" dedi.

"YARGITAY BAŞKANLIĞIMIZ ÖNEMLİ BİR ADIM ATTI"

TBB Başkanı Feyzioğlu yaptığı açıklamada, "Türkiyenin normalleşmesi sürecinde Yargıtay Başkanlığımız önemli bir adım attı, bize elini uzattı. Biz de elimizi uzattık. Tuzu kuru olanların ne dediği çok önemli değil. Adli yıl açılışının çok önemli bir diyalog zemini olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"EKİM AYINDA YASALAŞACAK"

Yargı reform paketi hakkında konuşan Metin Feyzioğlu, "Değerli bir çalışmadır, inşallah ekimde yasalaşacak, Türkiye'nin önünü açacaktır" dedi.

Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye, Politika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:32 Kaynak: AA
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