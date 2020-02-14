"TBMM 100. yılında demokrasinin beşiği Patara'da toplansın" önerisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'TBMM 100. yılında demokrasinin beşiği Patara'da toplansın' önerisi - Son Dakika

"TBMM 100. yılında demokrasinin beşiği Patara'da toplansın" önerisi

6 saat önce

Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Montesquieu'nun en mükemmel yönetim biçimini tanınırlığı daha fazla olan Atina demokrasisi üzerinden değil, Likya Birliği'nin cumhuriyet modeli üzerinden yürüttüğünü belirterek "Ülkem, bu haliyle yeryüzündeki en mükemmel...

Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Montesquieu'nun en mükemmel yönetim biçimini tanınırlığı daha fazla olan Atina demokrasisi üzerinden değil, Likya Birliği'nin cumhuriyet modeli üzerinden yürüttüğünü belirterek "Ülkem, bu haliyle yeryüzündeki en mükemmel cumhuriyet modelinin de Türkiye topraklarında olduğunu söyleme fırsatını bir kez daha bulacaktır." dedi.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işık, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi "Patara Yılı" ilan etmesinin ardından Likya Birliği Meclis Binası'na olan ilginin de artacağını söyledi. Likya Birliği'nin başkenti Patara'nın Akdeniz'in en önemli antik kentlerinden biri olduğunu aktaran Işık, bu kent içerisindeki meclis binasının restorasyonunun tamamlanmasıyla çok büyük bir dünya kültür mirasının ortaya çıktığını dile getirdi. Işık, restorasyon çalışmalarının Türk arkeoloji tarihinin en büyük çalışmalarından olduğunu, meclisi ziyaret edenlerin adeta büyülendiğini ifade etti.

Patara'nın Likya Birliği'nin yönetim merkezi olduğuna da dikkati çeken Işık, meclis binasıyla antik kentin tarihi kimliğinin daha iyi ortaya çıktığını bildirdi. Meclis binasının tarihte kurulmuş ilk meclis binası olmadığına işaret eden Işık, şöyle konuştu:

"İlk değil ama onun kadar önemli başka bir özelliğe sahip. Bu meclis binası içinde aydınlanma çağının en önemli isimlerinden Fransız filozof Montesquieu'nun 'Yasaların ruhu' adlı kitabında dönemin bütün yönetim biçimlerini incelediği, geçmişteki bütün yönetim biçimlerini inceledikten sonra kurduğu müthiş cümlelerin iz düşümü var. Montesquieu, 'Bana sorarsanız bugüne kadar gelmiş geçmiş en mükemmel cumhuriyet hangisidir diye, size Likya Birliği'ni gösteririm' der. İşte o birliğin meclisinin toplantı yaptığı yer Patara'dır."

- "Toplantının Cumhurbaşkanımız öncülüğünde yapılmasını çok isterim"

Işık, bütün partilerinin onayıyla kabul edilmiş bir projeyle meclisin onarımının yapıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Montesquieu, en mükemmel yönetim biçimini, tanınırlığı daha fazla olan Atina demokrasisi üzerinden değil, Likya Birliği'nin cumhuriyet modeli üzerinden yürütmüştür. Ülkem, bu haliyle yeryüzündeki en mükemmel cumhuriyet modelinin de Türkiye topraklarında olduğunu söyleme fırsatını bir kez daha bulacaktır. 2020 yılı meclisimizin yüzüncü kuruluş yıl dönümü. Atamızın kurduğu yüce meclis tarafından onarımı gerçekleştirilen Likya Birliği Meclisi ile TBMM arasında inşallah bir bağlantı oluşturulur ve bir meclis toplantısı burada yapılır. Böylece ülkemiz kendi sahip olduğu tarihsel değerleri geleceğe taşıyacak bir adım atmış olur. Ben böyle bir toplantının Cumhurbaşkanımız öncülüğünde yapılmasını çok isterim."

Havva İşkan Işık, Likya Birliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Bakan Pekcan: 53,7 milyar dolarlık hizmet ihracı ile Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık Bahçelievler Belediye Başkanı: Binanın çökme nedeni kolon demirlerinin satılmak üzere alınması Son dakika: Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır: Binanın yarın yıkılması planlanıyordu, bugün bir şekilde yan yattı

Son Dakika Haberleri
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı
15:46 Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 17:52:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "TBMM 100. yılında demokrasinin beşiği Patara'da toplansın" önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]