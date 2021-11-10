TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyarbakır annelerini ziyaret edecek - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, 12 Kasım Cuma günü, Mardin Artuklu Üniversitesinde (MAÜ) düzenlenecek "Türkiye'de Toplum, Siyaset ve Anayasalar" konulu konferansta konuşacak, Valiliği ziyaret edecek.

Meclis Başkanı Şentop, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde 800 gündür nöbet tutan Diyarbakır annelerini ziyaret edecek.

Dicle Üniversitesi (DÜ) "Akademik Yıl" açılış törenine katılacak olan Şentop, "Türkiye'de Toplum, Siyaset ve Anayasalar" konulu ilk dersi verecek.

Prof. Dr. Şentop, Diyarbakır'daki temasları kapsamında ilk olarak Valiliği ziyaret ederek Vali Münir Karaloğlu 'ndan kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop , yarın dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde 800 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret edecek.

Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi