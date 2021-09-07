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TBMM Başkanı Şentop, 5'inci Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katıldı - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, 5'inci Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katıldı

07.09.2021 13:11
TBMM Başkanı Şentop, 5'inci Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katıldı, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya'nın başkenti Viyana'da Parlamentolar Arası Birlik (PAB) tarafından düzenlenen 5'inci Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya'nın başkenti Viyana'da Parlamentolar Arası Birlik (PAB) tarafından düzenlenen 5'inci Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katıldı.

Cenevre merkezli, 179 parlamentonun üyesi olduğu PAB'ın düzenlediği ve yüzden fazla ülkenin parlamento başkanlarının bir araya geldiği konferansta Şentop'a, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, PAB Türk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan ile TBMM Türkiye-Avusturya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak eşlik etti.

Konferansın açılış oturumuna katılan Meclis Başkanı Şentop, konferans salonunda, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Park Byeong-seug, Yemen Temsilciler Meclisi Başkanı Sultan Saeed Al Barkani, Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Mohamed Ali Houmed'in yanı sıra birçok ülkenin parlamento başkanıyla selamlaştı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan PAB Başkanı Duarte Pacheco, iki yıl önceki PAB toplantısından sonra ilk kez yüz yüze bir araya geldiklerini söyleyerek, bu konudaki memnuniyetini dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'de 4 milyondan fazla insanın vefat ettiğini anımsatan Pacheco, "Yoksulluk ile zengin ve fakir arasındaki uçurum da giderek arttı ve maalesef eşitsizlik de artıyor." diye konuştu.

Salgından pek çok şey öğrendiklerini dile getiren Pacheco, "Dünyamızın ne kadar küçük olduğunu bir kez daha fark ettik. Aslında ufak, küçücük bir virüsle mücadelemizde dahi nasıl başarısız olabileceğimizi de gördük. Biz ne kadar kibre düşsek de küçücük bir virüs aslında bize pek çok şey öğretti. Ancak birlikte çalışırsak küresel problemlere bir çözüm üretebiliriz." ifadesini kullandı.

Pacheco, Kovid-19 nedeniyle aralarında parlamenterlerin de bulunduğu milyonlarca insanın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, katılımcıları saygı duruşunda bulunmaya davet etti.

Gine'deki askeri darbeye de değinen Pacheco, "Güç ile anayasanın değiştirilmesine karşıyız. Parlamentolar Arası Birlik, Gine'deki milletvekillerinin hayatlarından endişe duyuyor." dedi.

Dünyada yalnızca parlamentolara saldırıların gerçekleşmediğini, bunun yanı sıra çığ gibi büyüyen bir terör tehlikesi ve şiddet içeren aşırıcılıkla karşı karşıya kalındığına işaret eden Pacheco, "Bu, artık bir kanser gibi, durmadan yayılıyor. Bu musibetlerle nerede karşılaşırsak karşılaşalım tepki göstermemiz lazım. Terörizmle birlikte savaşmamız gerekiyor. Bizim terörü kabul etmemiz asla söz konusu olamaz. Dünya bizi dayanışma ve liderliğe çağırıyor." görüşünü paylaştı.

İklim değişikliğiyle mücadele çağrısında bulunan Pacheco, "Dünyanın her yerinde net şekilde görüyoruz ki dünyamızı yok ediyoruz, tahrip ediyoruz. Bu bağlamda parlamento başkanlarının göstereceği direnç çok önemli. Biz iklim krizine seyirci kalamayız. Çünkü meclis başkanları olarak bir şeyleri değiştirebilme erkine sahibiz. Mevcut durumu değiştirebiliriz, değiştirmeliyiz." sözlerini sarf etti.

Norveç Parlamento Başkanı Tone Wilhelmsen Tröen ise kadın-erkek eşitliğine değinerek, "Cinsiyet eşitliğine dayalı bir politikaya ihtiyaç var." dedi.

Bunun için de güçlü bir siyasi iradeye ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Tröen, "Kadınlarımızın ekonomik olarak güçlendirilmesi ve pandemi sonrası toparlanma döneminde kadınların sesinin duyulması önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Kadınların siyasete erişim ve toplumsal cinsiyet eşitliği önündeki engellerin kaldırılmasının ve cinsel tacizlerin önlenmesinin önemli olduğunu vurgulayan Tröen, bu bağlamda parlamento başkanlarının etkisinin ulusal sınırlar içinde kalmamasını ve küresel alanda bu etkinin gösterilmesini istedi.

Tröen, bu bağlamda Afganistan'ın unutulmaması gerektiğini ifade ederek, Afganistan'da hak ve özgürlüklerin tehdit altında olduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul Başkanı Abdulla Shadid de insanların sorumluluk taşıyanlardan, daha adil ve düşmanlıkların azaldığı bir dünya istediklerini belirtti.

Burada çok taraflılığın önemli olduğunu dile getiren Shadid, iklim değişikliği ve salgınla mücadelede tüm ülkelerin birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

Konferansın açılış oturumunun ardından genel müzakerelere geçildi.

TBMM Başkanı Şentop, konferansta genel müzakereler çerçevesinde "Çevrim içi ve çevrim dışı ortamlarda yanlış bilgilendirme ve nefret söylemiyle mücadele, daha güçlü yasal düzenlemeler gerektirmektedir" başlıklı önerge üzerinde konuşacak.

Mustafa Şentop, Parlamento, Avusturya, Viyana, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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