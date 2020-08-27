TBMM Başkanı Şentop: "Darbecilere, Libya'nın istikrarını bozma konusunda müsaade etmeyeceğiz" - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: "Darbecilere, Libya'nın istikrarını bozma konusunda müsaade etmeyeceğiz"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El- Meshri ile bir araya geldi

Şentop: "BM kararlarına aykırı faaliyet gösteren ülkelerin meşru hükümete saygı göstermelerini bekliyoruz"

İSTANBUL - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, " Libyalı kardeşlerimizi, hem darbecilere hem de istikrarı bozmaya gayret gösteren kukla devletlere, Libya'nın istikrarını bozma konusunda müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Khalid El- Meshri ile TBMM Başkanlık ofisinde bir araya geldi. TBMM İstanbul'daki Başkanlık Ofisinde gerçekleşen görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan TBMM başkanı Mustafa Şentop, Türkiye başından beri Libya'da önce ateşkesin sağlanması sonra iç barışın temin edilmesi yönünde kararlılıkla desteğini sürdürdüğünü kaydetti.

Türkiye'nin uluslararası hukuka göre Libya'da mevcut hükümetle ilişkide olan ve ona destek veren tek devlet olduğunu vurgulayan Başkan Mustafa Şentop, "BM'nin tanımış olduğu hükümetle siyasi iktidarla Türkiye anlaşmalar yapmıştır. Türkiye'nin Libya'da bulunmasının sebebi de uluslararası hukuka göre bu anlaşmalardır. Libyalı kardeşlerimizi, hem darbecilere hem de istikrarı bozmaya gayret gösteren kukla devletlere taşeron devletlere Libya'nın istikrarını bozma konusunda müsaade etmeyeceğiz. Türkiye bu konuda Libyalı kardeşlerimizin yanında yer almaya devam edecektir. Son günlerde Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Başbakan Serrac arasında ateşkes anlaşması olmuştur. Bunun kalıcı olması hem Libya'nın toprak bütünlüğü siyasi bütünlüğünün sağlanması açısında adım olmasını temenni ediyoruz. Darbeci Hafter'in bu konudaki tutumunun şüphelere yol açtığını da ifade etmek istiyorum. Buradan çağrımız Libya'da hukuka aykırı olarak, BM kararlarına aykırı olarak faaliyet gösteren çeşitli devletler Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa dahil olmak üzere meşru hükümete saygı göstermelerini beklediğimizi tekrar ederiz. En kısa sürede ateşkesin sağlanması konusunda temennimiz tekrar ederiz" dedi.

"Türkiye her zaman Libya'da barıştan yana olduğunu gösterdi"

Daha sonra bir açıklama yapan Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Khalid El-Meshri ise "Libya'da meşru hükümetinin destekçisi ve büyük rol oynayan TBMM daveti üzerine burada olmaktan mutluyuz. Trablus'a uygulanan ablukanın bertaraf edilmesi konusunda Türkiye büyük rol oynamıştır. Bu saldırılar tamamen sona ermiş değil ancak Türkiye'nin çabası sonucu iyi bir durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Türkiye her zaman barıştan yana olduğunu başka ülkelerin bunu istemediğini bunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Açıklama sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Khalid El- Meshri buradan ayrıldı.