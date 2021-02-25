TBMM Başkanı Şentop, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu: (1) - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu: (1)

25.02.2021 12:05
TBMM Başkanı Şentop, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu: (1), System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dokunulmazlık fezlekelerine ilişkin, Karma Komisyon'un dosyanın içeriklerine bakarak karar vereceğini bildirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dokunulmazlık fezlekelerine ilişkin, Karma Komisyon'un dosyanın içeriklerine bakarak karar vereceğini bildirdi.

Şentop, "Hocalı Katliamının 29. Yıl Dönümü Fotoğraf ve Resim Sergisi" açılış töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Şentop, Meclis Başkanlığı'nın görevinin fezlekeleri teklif olarak inceledikten sonra Karma Komisyon'a göndermek olduğunun altını çizerek, bundan sonraki aşamada yapılacaklara Karma Komisyon'un karar vereceğini bildirdi.

Fezlekelerin tamamının mı ele alınacağına ilişkin soruya Şentop, "Bir şey diyemiyorum. Geçmiş dönemlere baktığımızda her ihtimal var. Bunların dönem sonuna bırakıldığı zamanlar olmuş, 2016'da toptan hepsinin kaldırıldığı bir dönem oldu. Zaman zaman bazı dosyaların kaldırıldığı oldu. Yakın zamanda yine HDP'li milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması söz konusu olmuştu. Bu konuda İç Tüzük, bu ihtimallerin hepsine imkan veriyor. Bunu dosyaların durumuna göre, içeriklerine göre değerlendirmek lazım. Bu değerlendirmeyi Karma Komisyon yapacaktır." yanıtını verdi.

Karma Komisyon'un bu konuda dosyanın içeriklerine bakarak karar vereceğini açıklayan Şentop, Genel Kurul'a da Karma Komisyon'dan sonra geldiğini, kendisinin bu aşamada, bu konuda bir şey söylemesinin doğru olmayacağını söyledi.

"Meclis açısından üzücü"

Anayasa Komisyonu Başkanı'nın aynı zamanda Karma Komisyon'un da başkanı olduğuna işaret eden Şentop, Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevine başladığı tarihten itibaren dosyalarla ilgili gerek sayısal gerek içerikleriyle ilgili bilgi sahibi olduğunu söyledi.

26. Dönemden önce milletvekilleriyle ilgili dosyaların sayılarının azlığına dikkati çeken Şentop, "26. Dönemden itibaren ve bu dönem özellikle daha çok terörle ilişkili suçlar bağlamında olduğunu ve sayıca çok fazla dosya olduğunu, ki daha 27. dönemin ortasındayız, bu bakımdan hem sayısal, nicelik olarak hem de içerik olarak nitelik bağlamında bir farklılaşma olduğunu üzülerek ifade etmek isterim." diye konuştu.

Milletvekilliği seçilmeye engel durumların gerek Anayasa'da gerek Milletvekili Seçimi Kanunu'nda belirlendiğinin altını çizen Şentop, burada suçlarla ilgili olarak bunların kesin hükümle sonuçlanmasının öngörüldüğüne dikkati çekti.

Ortada bir kesin hüküm yoksa milletvekili seçilmeye engel bir durumun olmadığını ifade eden Şentop, "Fakat eskiden demek ki, yargılama aşamasında, birtakım suçlarla itham edilmiş olunan kişilerin genellikle aday gösterilmediğini, milletvekili seçilmediğini, bu konuda siyasi partilerin bir dikkatinin olduğunu, bu dosyalarla ilgili kanaatime göre söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Bu durumun değiştiğini kaydeden Şentop, "Yargılamalar devam ederken, milletvekili seçildikten sonra yargılamaların durmasına karar veriliyor. Dosyalar, buraya fezleke olarak geliyor. Bu kadar dosya sayısının ve dosyaların içeriğinin Meclis açısından üzücü olduğunu söylemek isterim." dedi.

Şentop, başka bir soru üzerine, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Enis Berberoğlu'nun dosyalarının Meclis'e gelmediğini bildirdi.

Gergerlioğlu'nun dosyası geldiğinde nasıl bir işlem yapılacağının sorulması üzerine Şentop, "Önce bir gelsin, görelim." dedi.

"Bunun muhafaza edilmesi için Türkiye elinden gelen gayreti gösteriyor, gösterecek"

Yunanistan'ın Halkidiki kentinde tespit edilen Osmanlı döneminden kalma 201 mezara ilişkin Şentop, şöyle konuştu.

"19. yüzyılın başlarından itibaren Yunanistan'da Türk ve Müslüman nüfus var. Bugün sadece Batı Trakya'daki bu nüfus ve Batı Trakya'nın batı kısmında ise mübadeleye tabi Türk ve Müslüman nüfus vardı. Bir de esasen Yunanistan'ın Güney kısmında yüzyıllarca yaşamış Müslüman nüfus vardı. Bununla ilgili yapılan katliamın, soykırımın aslında bütün mezarlıklarıyla, tarihi yapılarla beraber izlerinin silindiği 19. yüzyılda ve 20. yüzyıl başlarında biliniyor. İstiklal Harbi öncesinde de Yunanistan, İzmir'den itibaren Batı Anadolu'da harekat gerçekleştirirken temel hedefi, nüfus dengesini değiştirmek ve Türk Müslüman nüfus çoğunluğunu ortadan kaldırmaktı. Bunu, bugünkü Yunanistan topraklarında gerçekleştirmiş görünüyor. Fakat tabii silinmeyen izler var demek ki. Bu Müslüman mezarlığı, bu anlamda bu izlerden birisi. Bunun muhafaza edilmesi için Türkiye elinden gelen gayreti gösteriyor, gösterecek. Benzer bazı keşifler, tespitler yapılması da zaman içerisinde mümkün olabilir."

(Sürecek)

Mustafa Şentop, Milletvekili, Yunanistan, Müslüman, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu: (1) - Son Dakika


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