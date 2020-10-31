TBMM Başkanı Şentop, İzmir'deki deprem bölgesinde çalışmalarla ilgili bilgi aldı Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, İzmir'deki deprem bölgesinde çalışmalarla ilgili bilgi aldı Açıklaması

31.10.2020 15:39

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir'deki deprem bölgesinde incelemede bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir'deki deprem bölgesinde incelemede bulundu.

İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Şentop, yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Şentop, Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu hatırlatarak, Türkiye'de daha önce de büyük ölçekte depremler yaşadığını kaydetti.

Depremin hemen ardından tüm ekiplerin İzmir'de çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü ifade eden Şentop, Türkiye'nin genel olarak arama kurtarma çalışmalarında çok başarılı olduğunu belirtti.

Şentop, şöyle konuştu:

"Zarar gören, enkaz altında olan vatandaşlarımızın hepsini inşallah canlı olarak kurtaracak şekilde bu çalışmalar devam edecek, son noktaya kadar sürdürülecek. Artçı depremler de devam ediyor, dolayısıyla henüz ne kadar hasar, zarar gördüğü bilinmeyen binalar var. Burada mümkün olduğu kadar bu binalara girilmemesi yönünde bütün devlet yetkililerimizin telkinleri oldu. Bir süre bu konuda sabırla hareket etme, devlet yetkililerimizi yaptığı açıklamaları takip etme ve riayet etme konusunda hassasiyet göstermeliyiz."

Günlük hayatın devamını sağlamak için gerek barınma gerek beslenmeyle ilgili tedbirlerin alındığını anlatan Şentop, "Devletimizin bu afetin sonuçlarında vatandaşımızın minimum düzeyde mağdur olmasını sağlayacak tedbirleri alma gücü ve kudreti var." dedi.

Şentop, sözlerini şöyle tamamladı:

"Deprem kuşağında yer alan memleketimizde çok daha dikkatli, tedbirli, tarihi, saati olmayan şiddetli bir depremle karşılaşacağımızın farkında, şuurunda olarak hareket etmemiz gerekiyor. Tüm hesaplarımızı da buna göre yapmak mecburiyetindeyiz. Tekrar bütün İzmirimize geçmiş olsun diyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hastalarımıza da acil şifalar diliyorum. Rakamları arkadaşlarımız veriyorlar, zaman zaman değişiklik gösteriyor. Ben de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak burada bulunmayı, bu acıyı, bu afeti yerinde görmeyi ve İzmirli kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla her zaman beraber olduğumuzu burada da ifade etmeyi arzu ettim."

TBMM Başkanı Şentop, İzmir'deki deprem bölgesinde çalışmalarla ilgili bilgi aldı Açıklaması
TBMM Başkanı Şentop, İzmir'deki deprem bölgesinde çalışmalarla ilgili bilgi aldı Açıklaması
TBMM Başkanı Şentop, İzmir'deki deprem bölgesinde çalışmalarla ilgili bilgi aldı Açıklaması
TBMM Başkanı Şentop, İzmir'deki deprem bölgesinde çalışmalarla ilgili bilgi aldı Açıklaması

Mustafa Şentop, Deprem, İzmir, TBMM, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, İzmir'deki deprem bölgesinde çalışmalarla ilgili bilgi aldı Açıklaması - Son Dakika


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