TBMM Başkanı Şentop, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay ile görüştü - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay ile görüştü

7 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Şentop, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay ile görüştü, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile bir araya geldi.

Antalya'da Kundu tesisler bölgesinde bir otelde düzenlenen "Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü" başlıklı "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu"na ev sahipliği yapan Şentop, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay ile görüştü. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

TBMM Başkanı Şentop, daha sonra, APA 12. Genel Kurulu katılımcılarının onuruna akşam yemeği verdi. Yemeğe, Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud, Umman Meclisi Başkan Vekili Abdullah bin Ali bin Abdullah Al Amri, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay başta olmak üzere 42 üye ülkeden meclis başkanları ve parlamenter heyetler ile gözlemci üyeler katıldı.

Mustafa Şentop, Kıbrıs, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:38 Kaynak: AA
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