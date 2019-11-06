Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop Meksiko'ya geldi
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop Meksiko'ya geldi

TBMM Başkanı Şentop Meksiko'ya geldi

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "ANA" uçağıyla Meksika'nın başkenti Meksiko'ya geldi.

TBMM Başkanı Şentop Meksiko'ya geldi, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "ANA" uçağıyla Meksika'nın başkenti Meksiko'ya geldi.

Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi için gittiği Japonya'nın başkenti Tokyo'daki temaslarını tamamladı.

Tokyo Haneda Havalimanı'ndan Meksika'ya hareket eden Şentop'u, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği yetkilileri uğurladı.

Şentop'u taşıyan uçak, TSİ 20.30'da Benito Juarez Uluslararası Havalimanı'na indi.

Şentop ve beraberindeki TBMM heyetini, Türkiye'nin Meksiko Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez karşıladı.

Meclis Başkanı Şentop, Meksiko'da düzenlenecek "Sosyal İçermenin Geliştirilmesinde Parlamentoların Rolü" başlıklı MIKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısı'na katılacak.

Şentop'a ziyaretinde, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM İdare Amiri MHP İstanbul Milletvekili Erkan Haberal, Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ile İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs eşlik ediyor.

Mustafa Şentop, Meksika, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:26 Kaynak: AA
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