TBMM Başkanı Şentop, restore edilen 466 yıllık caminin açılışına katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop:

"Eğer bu topraklara göğsümüzü gere gere gururla vatanımız diyorsak, bunun en önemli şahitleri camilerimizdir"

TEKİRDAĞ - Mimar Sinan tarafından 1553 yılında yapılan Rüstempaşa Camii, restorasyonunun ardından düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı. Açılışa katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Eğer bu topraklara göğsümüzü gere gere gururla vatanımız diyorsak, bunun en önemli şahitleri camilerimizdir" dedi.

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı da olan sadrazamlarından Rüstem Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan ve geçtiğimiz yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak restore edilen Rüstempaşa Camii, düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı. Törende konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, camilerin Allah'a ibadette bulunduğumuz manevi karargahlar olduğunu belirterek, "İmanımızı, inancımızı ikrar ettiğimiz mübarek mekanlar, aynı zamanda bir araya gelmemize vesile olan sosyal mekanlar, kapıları herkese açık. Bir Müslüman'da olmasını arzu ettiğimiz anlayış ile inşa edilmiştir. İçleri müzeyyen, dışları vakur ve sade. Yani camilerimizin asaleti dışında, güzelliği içinde. Camilerimiz aynı zamanda mimarimizin en harikulade örneklerinin verildiği eserlerimiz. Huşu içinde inşa ettiğimiz bu mübarek eserlere sahip çıkmak, onları yaşatmak bizim en önemli görevimizdir" dedi.

"Eğer bu topraklara göğsümüzü gere gere, gururla vatanımız diyorsak, bunun en önemli şahitleri camilerimizdir" diyen Şentop, "Minarelerinden günde beş vakit ezanlar yükselen camiler bizim bu topraklarda damgalarımız, mühürlerimizdir. Milletimiz bir yeri sahiplenirse oraya önce cami yaparak başlıyor, çünkü camiler işaret taşı, tapudur. Camiye gelenin kimliği yoktur, zengin, fakir, amir, memur, bey, paşa aynı safta durur. Kılınan her namazda bir nevi mahşer günü provası yapılır. Günde beş vakit nefis muhasebesi yapma imkanı sunan camilerimiz bu sebeple çok kıymetlidir" diye konuştu.

Mimar Sinan'ın mimarlık tarihimizin zirve ismi olduğunu dile getiren Şentop, "Bugüne kadar onu geçen bir mimar olmadı. Amel defterini kıyamet gününe kadar 375 eser yaptı. Rüstempaşa Camii de Mimar Sinan'ın eserlerinden biridir. Bir de İstanbul'da Rüstempaşa Camii var, bundan bir süre sonra o da ibadete açılmış, yapılmış. Tarihimizin en ihtişamlı yıllarında yapıldı bu cami. 466 yıllık bir eser. Cami merkezli medeniyetimizi müşahhas örneklerinden biri. Avrupa'yı dize getirip, dünyada tek süper güç olduğumuzu tescil ettirdiğimiz Mohaç Meydan Muharebesi'nden 27 yıl sonra yani 1553 yılında inşa edildi. Yaptıran Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı ve kudretli sadrazamı Rüstem Paşa. Mimarı ise az önce de sözünü ettik yaptığı birçok eserin sırrı hala çözülemeyen, günümüzde bile dehasına ulaşılamayan Mimar Sinan. Rüstempaşa Camii 466 yıl öncesinin ihtişamını yansıtacak bir şekilde inşa edilmiştir. Üstelik sadece bir cami olarak da yapılmamış, bir medrese, kütüphane, hamam, kervansaray ve ibadethanelerden oluşan bir külliye olarak inşa edilmiştir. Aradan geçen yıllarda ecdadımızın mirasına sahip çıkma kudretimizi kaybedince külliyenin tamamı günümüze ulaşamadı. Biz günümüze kadar ayakta kalmayı başaran cami, medrese ve bedesteni mimari dokusuna uygun şekilde restore ettirdik. Minaresinden şerefesine, kubbesinden pencerelerine, mihrabından minberine, duvarlarından taban döşemelerine, tavanından ahşap kabartmalarına kadar yıpranan bütün detayları aslına sadık kalarak restore ettirip, daha nice yıllara bütün haşmetiyle ayakta kalmasını sağlamaya çalıştık. Bu yaptığımız açılışla ecdat mirasına sahip çıktığımızı gösterdik, ecdadımızın ruhunu muazzez kıldık. Böyle kıymetli bir eserin açılışını sizlerle birlikte yapma bahtiyarlığını eriştiğim için Cenab-ı Hakk'a hamdediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek'in okuduğu dualar eşliğinde kurdele kesilerek cami yeniden ibadete açıldı. Açılışa TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanı sıra sıra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaevli, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ile protokol üyeleri katıldı.