TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta'dan Muhtarlar Günü mesajı - Son Dakika

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balta, mesajında, muhtarların 1829 yılından bugüne, üzerinden 191 yıl geçmiş olmasına rağmen idari teşkilatın bir parçası ve demokrasinin özü olan muhtarlık kurumunun halen dimdik ayakta, hizmetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Muhtarların, demokrasinin gereği olarak bizzat vatandaşlar tarafından seçildiklerine işaret eden Balta, muhtarların, görev yaptıkları mahallelerdeki sorunun çözümünü, vatandaşların talep ve beklentilerinin yerine getirilmesi yolunda, kamu idareleri ve yerel yönetimlerle işbirliği içinde hareket eden önemli hizmet odakları olduklarını ifade etti.

Balta, muhtarlığın, fedakarlık ve sevgi gerektiren zor bir görev olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Yakın mesai arkadaşlarım olarak gördüğüm muhtarlarımız da bu zorlu görevi büyük bir özveri ve meşakkatle yerine getirmektedirler. Dolayısıyla muhtarlarımızla karşılıklı istişare ve fikir alışverişinde bulunarak şehrimizin problemlerine çare üretiyoruz. İnşallah elbirliğiyle bu güzel şehrin bütün sorunlarını en asgari seviyeye indireceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi 'Muhtar, mahallesinin milletvekilidir, belediye başkanıdır, hatta cumhurbaşkanıdır.' AK Parti olarak muhtarlarımıza hak ettiği değerin verilmesi, talep ve ihtiyaçlarının gözetilmesi konusunda hassasiyet göstermekteyiz."

Muhtarlık müessesesinin, her dönem için önemli bir kurum olduğunu belirten Balta, şöyle devam etti:

"Bu müesseseyi vazgeçilmez kılan en önemli misyon, devlet ve milletin ortak temas noktası olma özelliği, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Muhtarlar Buluşmalarıyla yeniden ön plana çıkmış ve müessese bu buluşmalarla en parlak dönemini yaşamaya başlamıştır. Son 18 yılda muhtar maaşları ve diğer hususlarda atılan adımlar bunun göstergesidir. Şöyle ki İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü bünyesinde Muhtarlar Daire Başkanlığı kurulmuş ve bu birimle birlikte gerek başkentte gerekse başkentten taşra ile ilgili muhtarların ve muhtarlık kurumunun iş ve işlemlerini takip edilmesi açısından önemli bir yol kat edilmiştir."

Balta, taşrada da muhtarların yalnız bırakılmayarak taleplerinin yakından takip edilmesi amacıyla büyükşehir belediyelerinde muhtarlar daire başkanlığı, diğer belediyelerde ise muhtarlar müdürlüğünün kurulduğunu ifade ederek, "Valiliklerde bir vali yardımcısı, büyükşehirlerde bir genel sekreter yardımcısı ve diğer belediyelerde ise bir başkan yardımcısı muhtarların taleplerinin takip edilmesinden sorumlu tutularak muhtarlık müessesesinin kamu nezdinde iş ve işlemlerinin hızlı, nitelikli ve etkili yürütülmesi noktasında önemli bir mesafe alınmıştır. Türkiye'nin ekonomisi büyüdükçe, imkanlar arttıkça, muhtarlarımıza verilen desteklerde daha artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Muhtarların pandemi sürecinde de vatandaşların yanında olmaya çalıştığını belirten Balta, mesajını şöyle tamamladı:

"Pandemi süreci ile birlikte ortaya çıkan yeni sosyal düzene hep birlikte adapte olmak konusunda önemli bir görevi de icra ettiler. Üstün gayretlerinden ötürü tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Bugüne sürdürdüğümüz işbirliği ve ortak çalışmalarımız her gün daha da ileri giderek hep beraber vatandaşlarımızın memnuniyeti için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyorum. Hayatını kaybeden muhtarlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Muhtarlarımızla birlikte çalışmaktan büyük keyif aldığımızı belirtiyor, kendilerine çalışmalarında başarılar diliyorum."