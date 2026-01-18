TBMM'de Emekli Maaşı Artışı Görüşülecek

(TBMM) - TBMM'de bu hafta Genel Kurul'da en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin maddenin de yer aldığı kanun teklifi, Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin önüne çekilerek, görüşülecek. Genel Kurul'da, Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, bu hafta çarşamba ve perşembe günleri toplanacak, Komisyonda, çarşamba günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü sunum yapacak. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak rapor yazımına devam edilecek. TBMM'de çalışmaların bu hafta tamamlanarak, gelecek hafta tatil olması planlanıyor.

TBMM'de bu hafta, Genel Kurul'da ve komisyonlarda gündemdeki konular görüşülmeye devam edilecek.

Genel Kurul'da, salı günü TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasu ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 10 Şubat 2026'dan itibaren 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ele alınacak.

En düşük emekli maaşı düzenlemesinden 4 milyon 917 bin kişi yararlanacak

Genel Kurul'da, Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine bir kez daha ara verilerek, en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye çıkarılmasını öngören maddenin de bulunduğu Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesi bekleniyor. Teklifle, 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı 18,48 oranında artıyla 20 bin liraya yükseltiliyor. Bu düzenleme 4 milyon 917 bin emekliyi kapsayacak.

Ayrıca söz konusu kanun teklifiyle işverenlerin iş gücü maliyetlerinin düşürülerek istihdamın arttırılması ve kayıtlı istihdamın korunması amacıyla asgari ücret işveren desteği 1 Ocak 2026'dan itibaren 1000 liradan 1270 liraya çıkarılıyor.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı çerçevesinde devlet memurlarının disiplin cezalarının yargı kararıyla iptal edilmesi halinde uygulanacak zamanaşımı süresine ilişkin düzenlemeye gidiliyor. Buna göre, disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet 2 yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliği faaliyetinde bulunanları denetlemek, aykırı görülen hususlarla ilgili sorumlular hakkında idari para cezasına dair tutanak düzenlemekle yetkili olacak.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da, şirket tarafından kurulacak diğer şirketler ve fonların tabi olacakları denetim usul ve esaslarının mekanizmasına ilişkin düzenleme yapılıyor.

Şirket tarafından kurulacak diğer şirketler, Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve bunlar tarafından hakim hissedar olarak kurulan ve kurulacak şirketler veya alt fonlar ile bunların kurucusu olduğu veya bedellerini ödeyerek sermayesinin ya da katılım paylarının yarısından fazlasına sahip olduğu şirketler, alt fonlar ve bunların bağlı ortakları bağımsız denetime tabi olacak.

Katma Değer Vergisi Kanunu'nun dahilinde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak girdilerin tecil ve terkin uygulaması kapsamında yurt içinden temin edilebilmesine imkan veren düzenlemenin uygulama süresi 31 Aralık 2030'a kadar uzatılacak. Düzenleme 1 Ocak 2026'dan geçerli olacak.

11 Eylül 2014 ile 15 Ekim 2019 tarihi arasında imzalanan ihale sözleşmeleri kapsamında alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilere kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan kıdem tazminatı ödemelerinden alt işverenlere rücuya konu tutarların söz konusu ihale sözleşmeleri kapsamında geçen kısmının tahsilinden vazgeçilecek.

Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, kamu kurum veya kuruluşları tarafından alt işverene rücu edilmek üzere yürütülen davalarda, tahsilinden vazgeçilen kısım için ihtilafın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilecek, yargılama gideri ve vekalet ücreti taraflar üzerinde bırakılacak. İcra takiplerinde tahsilinden vazgeçilen kısma ilişkin olarak harç alınmaksızın düşme kararı verilecek. Takip giderleri ile vekalet ücreti taraflar üzerinde bırakılacak. Bu kapsamda alt işverene rücu edilerek takip ve tahsil edilmiş olan tutarlar, alt işverenler lehine hiçbir şekilde alacak hakkı doğuramayacak ve tahsil edilmiş tutarlar iade edilmeyecek.

Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin tamamlanmasından sonra Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Genel Kurul'a Mayıs 2025'te sunulan ve birkaç kez görüşmeleri ertelenen, idari ve para cezalarının artırılmasına ilişkin trafik kanun teklifinin görüşmelerinin de bu hafta tamamlanması öngörülüyor.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yazım ekibi, ortak rapor çalışmalarını sürdürecek

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak rapor çalışmalarına bu hafta da devam edilecek. Komisyonun ortak rapor yazım ekibi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında dördüncü toplantısını gerçekleştirecek. Yazım ekibinde AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Grubu'ndan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya bulunuyor.

Bakan Göktaş ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri komisyonda sunum yapacak

Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, bu hafta çarşamba ve perşembe günleri toplanacak. Komisyonda, çarşamba günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü, perşembe günü de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sunum yapacak. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda katip üye seçimi yapılacak. TBMM'de salı ve çarşamba günleri partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

TBMM'de bu hafta çalışmaların tamamlanmasından sonra, yarıyıl tatili dolayısıyla, gelecek hafta çalışmalara ara verilmesi planlanıyor.