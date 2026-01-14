TBMM'de Usta'nın Alevilere Yönelik Sözleri Tartışma Yarattı

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın geçtiğimiz günlerde Alevilere yönelik ifadelerine muhalefetin tepkisi bugün de devam etti. CHP ve DEM Parti özür dilemesi çağrısı yaparken, AK Parti Usta'nın sözlerinin çarpıtıldığını savundu. Tartışmanın büyümesi üzerine Genel Kurul'a ara verildi. Usta, ayrımcı bir dil kullanmadığını belirterek, özür dilemedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri öncesinde milletvekilleri gündem dışı söz aldı.

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, nefret söylemi ve ayrımcı dil kullanımı üzerine konuştu. CHP'li Ersever, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın geçen hafta Genel Kurul'daki konuşmasındaki "Suriye'de Müslümanlar katledilirken gıkını çıkarmayanlar bugün 'Aleviler öldürülüyor' diye ortalığı ayağa kaldırıyor" şeklindeki sözlerini hatırlattı.

CHP'li Ersever, "Bugün, bu kürsüye ülkenin ortak vicdanını yaralayan, birlikte yaşama irademizi hedef alan ayrımcı bir dili reddetmek için çıktım. Sarf edilen bu sözler yalnızca bir görüş değil, toplumu bölen, eşit yurttaşlık ilkesini zedeleyen tehlikeli bir anlayışın yansımasıdır" diye konuştu.

"Görüyoruz ki AKP iktidarında yalnızca düzen bozuk değil, niyet bozuk, terazi bozuk, dil bozuk"

AK Partili Usta'nın sözlerini şiddetle kınadığını, Usta'nın Alevilerden Genel Kurul kürsüsünden özür dilemesi gerektiğini kaydeden Ersever, şu görüşleri dile getirdi:

"Ne demişti? 'Müslümanlar katledilirken gıkını çıkarmayanlar 'Aleviler öldürülüyor.' diye ortalığı ayağa kaldırıyor.' Bu dil, yüzyıllardır kendinden olmayanı dışlayan, ötekileştiren bir anlayıştır, inançlar arasında ayrım yapan, acıları yarıştıran, çağ dışı ve köhne bir zihniyetin dışa vurumudur ve açıkça söylüyorum, bu söz Anayasa'mızın ve Cumhuriyetimizin temel taşı olan eşit yurttaşlık ilkesini yok saymaktır. Bir toplumun acısı başka bir toplumun acısıyla ölçülemez. Acıların milliyeti yoktur, dini yoktur, ırkı yoktur, gözyaşının rengi her yerde aynıdır, insan hayatı hiçbir iktidarın siyasi terazisinde tartılamayacak kadar kutsaldır. Pir Sultan Abdal yüzyıllar öncesinden şöyle seslenmiş: 'Bozuk düzende sağlam çark olmaz.' Görüyoruz ki AKP iktidarında yalnızca düzen bozuk değil, niyet bozuk, terazi bozuk, dil bozuk. Nereden gelirse gelsin bu karanlık dili reddediyoruz, amasız, fakatsız yaşam hakkını ve eşitliği savunuyoruz. Bizim için Filistin neyse Suriye odur, Bosna neyse Ruanda da odur."

Yenişehirlioğlu, Usta'nın sözlerini hatırlattı

CHP'li Ersever'in ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Leyla Şahin Usta'nın tutanaklara geçen konuşmasından bir kısmı okudu. Yenişehirlioğlu, Usta'nın şu sözlerini tekrarladı:

"Ben, Müslümanlar öldürülürken Alevileri ayırmadım çünkü biz, Alevileri Müslümanlardan ayrı görmeyiz. Biz, bütün Müslümanlar

katledilirken... Ben ağzımdan çıkan lafı çok iyi biliyorum ve şunu tekrar söylüyorum: 'Öldürülen Müslümanlar' dediğimizde biz ayırt etmiyoruz. Bizim için Aleviler de bir Müslümandır çünkü onlar da Hazreti Ali'ye inanır, Peygamber Efendimiz'e inanır, Müslümandır. Bugün öldürülenler Aleviler.' diye ayağa kalkanlar dediğimde bugünkü dilin yanlışlığını söylemeye çalıştım."

"Usta'nın ilk nefret suçu değil, toplumun bir kesimini hedef gösterdiği ilk açıklaması değil..."

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise söz alarak şunları kaydetti:

"Ben tam da Leyla Hanım'ın açıklamasına 'Özrü kabahatinden beter.' diyorum. Çünkü o gün ben yukarıda konuşmayı dehşetle dinledim, aynen şunu söylüyordu: 'Siz orada Müslümanlar katledilirken ses çıkarmıyorsunuz, şimdi Aleviler katlediliyor diye veryansın ediyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz.' diye Alevilerin katliamını meşrulaştıran bir konuşma yaptı.

Ama Sayın Leyla Şahin Usta'nın ilk nefret suçu değil, toplumun bir kesimini hedef gösterdiği ilk açıklaması değil; daha önce de bu Meclis'te toplumun çeşitli kesimlerini ayrıştıran, ötekileştiren ve nefret suçu işleyen dünya kadar açıklaması var. Bütün Aleviler, bütün demokratik kamuoyu Leyla Şahin Usta'dan özür bekliyor. Leyla Şahin Usta gelip burada yaptığı o hakaretten, o nefret suçundan dolayı en başta Alevilerden ve bütün Türkiye kamuoyundan ve halklardan özür dilemelidir. Ne demek 'Aleviler katledilirken siz kıyameti koparıyorsunuz, ses çıkarıyorsunuz.' Ne yapacaktık? Aleviler katledilirken susacak mıydık? Boynumuzu mu bükecektik?"

Başarır'dan Usta'ya: "Gelsin, çıksın özür dilesin, önce ben gidip elini sıkacağım, söz veriyorum"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır söz alarak, "Bir kez daha buradan belirteyim, katliamın Alevi'si Sünni'si olmaz eğer birisi çıkıp buna benzer bir laf söylese en çok Aleviler tepki verir, bunu söyleyeyim" dedi. Başarır, şöyle devam etti:

"Leyla Şahin Usta yanlış bir konuşma yapmıştır, çıkıp burada dolu dolu bir özür dilese, söylediğinin yanlış olduğunu tüm Türkiye'yle paylaşsa Aleviler zaten anlar, dinler, affeder ama yapmıyor bunu ve bu tartışma sürüyor; çık, burada özür dile. Kaldı ki inançlar üzerinden, eleştiri mahiyetinde bir konu olduğu zaman bile Türk Ceza Kanunu'nun 216 soruşturma hemen geliyor. Bu ülkede bir karikatür üzerinden soruşturmalar geliyor, tutuklamalar oluyor. Leyla Hanıma kendi partisinden de bir tepki yok. Sayın Grup Başkanvekili neyi savunuyor? Söylediği cümleyi okumuyor, söyledikten sonra, konuştuktan sonra saçmalıklarını okuyor. 'Hayır, efendim, ben hata yaptım, yanlış söyledim; milyonlarca Alevi yurttaşımızı kırdım, özür diliyorum.' diyeceksin ya; bu kadar, bu kadar. Siz de onun adına özür dilemeyin, siz de onu savunmak zorunda değilsiniz, siz de onun bu yanlışına ortak olmak zorunda değilsiniz. Gelsin, çıksın özür dilesin, önce ben gidip elini sıkacağım, söz veriyorum"

Yenişehirlioğlu: "'AK Parti Alevi katliamını meşrulaştırıyor' noktasına getirmek ağır bir ithamdır"

Bu sözler üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ise "Şunu açıkça ifade ediyorum: AK Parti'nin hiçbir mensubu Alevi vatandaşlarımızı İslam'ın dışında gören bir anlayışa sahip değildir. Böyle bir yaklaşım bizim siyasi geleneğimizde de medeniyet tasavvurumuzda da yoktur ancak bu durumu alıp 'AK Parti Alevi katliamını meşrulaştırıyor.' noktasına getirmek ağır bir ithamdır ve açık bir çarpıtmadır" değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan da tartışmaya ilişkin ilişkin, "Sayın Leyla Usta'nın bir açıklama yapmasına ihtiyaç var. Her iki grubun da yapmış olduğu açıklamalar doğrultusunda Alevilerin katliamına dair söylemiş olduğu sözler sıkıntılı" diye konuştu. Buldan, tartışmanın devam etmesi üzerine Genel Kurul'a beş dakika ara verdi.

Usta, Genel Kurul kürsüsünden eleştirilere yanıt verdi

Aranan ardından kürsüye gelen Usta, şunları söyledi:

"Sözlerimle ilgili tekrar bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Çünkü bu konu üzerinden yeniden gündem oluşturulmaya ve tartışmalar aralıksız sürdürülmeye çalışılıyor. O günkü konuşmamda söylediklerimin hiçbiri muhalefet tarafından dikkate alınmıyor.

Konuşmamın başını aynen okuyacağım. Suriye'de, Halep'te yaşananlar hepimiz için son derece endişe verici olaylardır. On üç yıldır savaşın bedelini ağır ödemiş, savaştan kaçarak ülkemize sığınmış Suriyelilerin artık barış ve huzur içinde yaşamaları, terör örgütlerinin derhal temizlenmesi hepimizin en önemli önceliğidir. Türkiye bölgede barışın teminatıdır. Askerlerimiz asla orada bir savaşın tarafı olmamıştır, olmayacaktır. Bizim görevimiz, hepimizin görevi barışın temini, sivillerin korunması ve Suriye'nin bir kaosa gitmemesidir. Bunun için hepimizin sorumluluğu vardır. Çünkü Suriye'deki kaos ve iç savaş en çok bize, ülkemize ve bölgemize zarar vermektedir. Suriye, Suriyelilere bırakılmalı ve kendi yönetimine herkes destek olmalıdır. 10 Mart mutabakatına acilen uyulmalıdır. Suriye'ye sırt çevirenlerin kim olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Suriyeliler zamanında savaştan kaçarak ülkemize geldiğinde, biz onları kardeş ülkenin insanları olarak gördük. Osmanlı topraklarında yaşamış, güven içinde bulunmuş bu insanları kardeşimiz bilerek; dilini, dinini, ırkını, kökenini ayırt etmeksizin hepsine ev sahipliği yaptık, kapımızı açtık.

"'Suriye'de Aleviler katledildi' diyen ilk kişi, nöbetçi grup başkanvekili Sayın Sezai Temelli oldu"

Şimdi bunları söyledim. Bunlar çok nettir. Buna rağmen, 'Suriye'de Aleviler katledildi' diyen ilk kişi, nöbetçi Grup Başkanvekili Sayın Sezai Temelli oldu. Kendisine döndüm ve dedim ki: Biz Suriye için bu kadar emek vermişiz, çaba göstermişiz. Bu insanlar ülkelerinden kovulup aç, açık bir halde sınırımıza geldiğinde siz ne dediniz? Muhalefet olarak hepiniz 'İçeri almayacaksınız, göndereceğiz' dediniz. Hatta seçim kampanyalarınızda bu insanları otobüslere bindirip göndereceğinizi vadettiniz. Bunların hepsi kendi konuşmalarınızda var, açın videolarınıza bakın. Buna rağmen biz hep şunu savunduk: Biz insanız. Gelenlere hiçbir ayrım yapmadık. Hiçbirinin mezhebine bakmadık, Kürt mü, Türk mü diye sormadık. Hiçbir ayrım gözetmeksizin hepsine kapımızı açtık, koruduk, kolladık, gözettik. Bizim inancımızın gereği budur. İlk ayrımı yapan Sayın Sezai Temelli'ydi. Ben de kendisine dedim ki: On üç yıldır Suriye'de insanlar öldürülüyor, Müslümanlar öldürülüyor. Bugün Aleviler öldürülüyor diye ayağa kalkıyorsunuz dedim ve arkasından bu dil çok yanlış bir dildir, bu ayrıma gitmeyin dedim. Suriye'de ölenlerin dinine, mezhebine, ırkına bakmıyoruz; insanlar ölüyor. Bunların hepsi bizim için insandır, kıymetlidir, değerlidir. Biz Alevileri Müslümanlıktan ayırt etmiyoruz. Aleviler de Müslümandır. Müslümanlar katledildiğinde de bunu defalarca söyledim.

"Özür dilemesi gereken asıl sizsiniz"

Özür dilemesi gereken asıl sizsiniz. Dersim'de katliam yapıp onlarca Alevi'nin canına kıyan sizsiniz. Yeri geldiğinde PKK terör örgütünü destekleyerek Kürtleri ve Alevileri katleden sizsiniz. Asıl özür dilemesi gereken sizsiniz. Benim söylediğim çok açıktır: Bu ayrım dilinden vazgeçin. Bu, mezhep üzerinden siyaset yapmak da etnik ayrımcılıktan hiçbir farkı olmayan bir anlayıştır. Bu ayrımdan vazgeçin diyorum. Ama siz dinlemeyip sözlerimi çarpıtarak kendinizi aklamaya çalışıyorsunuz. Böyle kendinizi aklayamazsınız. Aleviler bizim için kıymetlidir. Hazreti Ali'ye inanırlar, Peygamber Efendimize inanırlar. Eğer Alevilik, Hazreti Ali'yi sevmek ve saymaksa, en büyük Alevi benim' diyen Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi ben de bu sözü aynen söylüyorum. Asıl özür dilemesi gereken sizsiniz. Biz 'Aleviler kardeşimizdir' derken Müslümanlık üzerinden konuşuyoruz. Hepimiz Müslümanız, hepimiz kardeşiz."

Başarır'dan Usta'ya: "Neden Meclis'i bu tartışmanın içine sokuyorsunuz?"

Usta'nın konuşması sonrasında söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Alevileri Müslüman olarak görmediniz; bunu söylediniz ve bundan dolayı özür dilemediniz. Bu, üzüntü duyulacak bir durumdur. Özür dilemek bazen bir büyüklüktür. Bugün özür dileseniz, milyonlarca kişi sizi bağrına basar, kabul eder. Ama neden bundan imtina ediyorsunuz? Neden Meclis'i bu tartışmanın içine sokuyorsunuz? Bu kadar zor mu? Bu bir kibirdir" ifadelerini kullandı.

Başarır'ın konuşmasının ardından Genel Kurul'a bir süre ara verildi.