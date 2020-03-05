TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç'ın tutuklanmasına ilişkin "Basın özgürlüğünü kullanmaktan korkmamak lazım." sözleri üzerine "Basın özgürlüğüne sonuna kadar varız. Ama aynı zamanda Türkiye'nin güvenliğiyle alakalı konulardaki hassasiyetinin de arkasında durmak lazım." dedi.

Genel Kurul'da grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Genel Kurula başarılı bir çalışma günü temennisinde bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Türkiye'nin mültecilere sınır kapılarını açmasının ardından özellikle Yunan güvenlik güçlerinin zalimce muamelesinin dünyanın gözü önünde cereyan ettiğini vurguladı. Bütün dünyanın kınaması gereken bu durumun Türkiye'ye her fırsatta insan hakları dersi vermeye çalışan Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosunca onaylanıp takdir edildiğine dikkati çeken Bülbül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa Birliği'nin ve Batı'nın bir defa daha şahit olduğumuz acımasızlığı ve ikiyüzlülüğü, insanlık tarihinin aslında en büyük trajedisidir. Türk Devleti ve Türk milleti tarihin hiçbir döneminde mazluma ve yurdunu kaybedene sırtını dönmediği gibi bugün de aynı fedakarlığı insanlığa örnek olacak şekilde göstermektedir."

Bülbül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Edirne İl Teşkilatı ve Ülkü Ocaklarına talimatıyla Edirne'den Yunanistan'a geçmek isteyen mülteci çocuklara kaban, bot, kıyafet ve temel ihtiyaç malzemeleri yardımı başlatıldığını da bildirdi.

" MEB'den Maarif Vakfına 684 milyon lira aktarılacak"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden Türkiye Maarif Vakfına 684 milyon lira aktarılacağını, kurulduğu günden bu yana bu vakfa aktarılan tutarın 2 milyar liraya yaklaştığını iddia etti. Oluç, Resmi Gazete'de yer alan bir karara göre de Maarif Vakfına sınırsız kaynak aktarımının mümkün hale getirilmeye çalışıldığını savundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Terkoğlu ve Kılınç'ın tutuklandığını anımsatarak şunları söyledi:

"Yargının baskı altında bulunmasının, siyasi iktidar kim olursa olsun, bu ülkeye verilebilecek en büyük zarardır. Bir ülkede yargıya olan güven, zaafiyete düştüğü andan itibaren o ülkenin huzurundan, demokrasisinden, hak ve özgürlüklerden de bahsedemeyiz. Basın özgürlüğüne tahammül edilmeyen ülkelere dünyanın diğer ülkeleri iyi gözle bakmaz. Özgürlüklerden, tepki hakkını, protesto hakkını ve basın özgürlüğünü kullanmaktan korkmamak lazım. Bunlardan korkmak iktidarları sadece güçsüzleştirir, itibarsızlaştırır."

Altay, Terkoğlu ve Kılınç hakkında alınan bu kararın kamu vicdanında büyük bir tahribata yol açtığını ifade ederek "Yargının, bu yanlış karardan bir an önce dönmesini ve itibarsızlaştırılması sürecinin son bulmasını temenni ediyorum." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de Yeşilay Haftası'nın bu hafta kutlandığını anımsattı. Yasak olmasına rağmen Meclis'te bazı odalarda sigara içilmesinin, bağımlı olmayanları rahatsız ettiğini anlatan Zengin, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç'e, sigara içmeyenler için alternatif sunulması çağrısında bulundu.

Özlem Zengin, koronavirüs nedeniyle THY'nin bazı ülkelere uçuşlarını durdurduğunu ve kara sınırında da kontrollü geçiş uygulanan ülkeler bulunduğunu vurgulayarak Türkiye'nin etkili tedbirlerle yürüttüğü bu süreci hasarsız atlatmasını temenni etti.

Zengin, Terkoğlu ve Kılınç'ın tutuklanmalarına ilişkin de şunları kaydetti:

"Buradaki meselenin siyasi olmadığını muhakkak söylememiz lazım. MİT tırları hadisesinde de ortaya konulan tezlerde de bunlar hep savunulmuştu. Bunlar siyaset üstü meselelerdir. Basın özgürlüğüne sonuna kadar varız. Ama aynı zamanda Türkiye'nin güvenliğiyle alakalı konulardaki hassasiyetinin de arkasında durmak lazım."

Genel Kurulda daha sonra yerinden söz alan TBMM Başkanvekili Levent Gök, Meclis'te münakaşalar yaşanabileceğini ancak milletvekillerinin mesai arkadaşı olarak insani görevlerini aksatmaması gerektiğini belirterek yakınlarını kaybeden bazı milletvekilleri ve ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.